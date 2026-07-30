Simões sobre Aro: 'Traiu o governo depois de parasitar’
Governador afirma que ex-secretário comunicou articulação para disputar o Palácio Tiradentes e anuncia saída do grupo político ligado ao Partido Progressista
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O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), afirmou nesta quinta-feira (30/7) que o ex-secretário de Governo Marcelo Aro (PP) "traiu o governo” e “virou as costas para o projeto" liderado pelo governador Romeu Zema (Novo) ao comunicar que articula uma candidatura própria ao Palácio Tiradentes nas eleições de 2026.
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Segundo Simões, Aro informou durante reunião realizada pela manhã que negocia sua entrada na disputa "há algumas semanas". “Marcelo Aro traiu o governo, traiu o governador Romeu Zema depois de parasitar o governo", disse após o encontro.
Inicialmente, Aro era o nome cotado para disputar uma das vagas ao Senado na chapa de Simões. No entanto, a composição começou a se desgastar após a filiação do senador Carlos Viana ao PSD, em abril deste ano. Com Viana buscando a reeleição pelo grupo governista, Aro passou a demonstrar insatisfação com o espaço reservado a ele na chapa.
Simões disse que recebeu a notícia com decepção e relembrou a trajetória de Aro dentro da administração estadual. "Foi abrigado no governo durante quatro anos. Perdeu a eleição lá atrás, veio para o governo, exerceu posições importantes na Casa Civil e na Secretaria de Governo, mas anunciou que está virando as costas para o projeto. Não ao meu projeto, mas ao projeto também do governador Romeu Zema, que foi quem o trouxe para o governo originalmente", afirmou.
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Saída do governo
Segundo o governador, Aro também comunicou o desembarque de seu grupo político do Executivo estadual. Simões afirmou ter determinado ao secretário de Governo, Castellar Neto, que faça um levantamento das indicações ligadas ao ex-secretário que ainda ocupam cargos na administração para identificar quais deixarão o governo.
Durante a conversa, de acordo com o governador, Aro afirmou que a decisão ainda depende da definição do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que insiste em disputar o governo apesar da resistência de parte da direção nacional de seu partido.
"Quando eu perguntei se era definitivo, ele me disse que não, porque ainda tem que ver se o Cleitinho não vai mudar de ideia. Ou seja, a ponderação dele, a essa altura, não é sequer sobre a minha candidatura, mas se ele vai ter o espaço todo que espera do lado de lá", declarou Simões.
Críticas à articulação
O governador também criticou a articulação construída em torno de uma possível candidatura de Marcelo Aro. Segundo ele, as negociações foram conduzidas por dirigentes nacionais do PL, Republicanos, União Brasil e PP, sem participação das lideranças mineiras.
"A preocupação dele de ter concorrentes para o Senado mostra que a visão dele de democracia e a minha são muito diferentes. Concorrentes fazem parte da construção democrática", afirmou.
Disputa pelo Palácio Tiradentes
Marcelo Aro passou a ser tratado como alternativa para disputar o governo de Minas após o impasse em torno da candidatura de Cleitinho. O senador reafirmou nessa quarta-feira (29/7) que pretende concorrer ao Palácio Tiradentes e negou que apoiará uma eventual candidatura do ex-secretário.
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Nos bastidores, porém, dirigentes de PP, União Brasil, Republicanos e PL discutem cenários alternativos caso Cleitinho não consiga viabilizar sua candidatura.