Sem Cleitinho, Kalil e Patrus empatam na disputa por Minas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A possibilidade de ausência do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na disputa pelo governo de Minas Gerais altera o cenário eleitoral e coloca o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) e o deputado federal Patrus Ananias (PT) na liderança, em empate técnico.

Segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira (30/7), Kalil aparece com 20% das intenções de voto, enquanto Patrus registra 17%. A diferença de três pontos percentuais está dentro da margem de erro do levantamento, de dois pontos para mais ou para menos.

Nesse cenário, o ex-secretário de Governo de Minas Marcelo Aro (PP) soma 15% das intenções de voto e ocupa a terceira posição. O governador Mateus Simões (PSD) aparece em seguida, com 10%, enquanto Gabriel Azevedo (MDB) registra 8%. Maria da Consolação (PSOL) tem 3%, e Indira Xavier (UP), Ben Mendes (Missão), Túlio Lopes (PCB) marcam 1% cada, e Rafael Duda (PSTU) não pontua. Os votos brancos e nulos neste cenário somam 8%, e 16% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

O levantamento também simulou cenários de segundo turno entre os principais nomes sem a participação de Cleitinho. Em um confronto direto entre Kalil e Patrus, o ex-prefeito registra 36% das intenções de voto, contra 34% do deputado federal, configurando novo empate técnico no limite da margem de erro. Brancos e nulos representam 15%, mesmo percentual dos indecisos.

Em outra simulação, Patrus aparece à frente de Mateus Simões, com 36% contra 30% do governador. Os votos brancos e nulos somam 13%, enquanto 21% dos entrevistados não souberam responder.

Nos cenários que incluem Marcelo Aro, o ex-secretário empata numericamente com Kalil, ambos com 37% das intenções de voto. Já contra Mateus Simões, Aro registra 35%, ante 29% do governador. Em outro confronto, Aro aparece com 36%, enquanto Patrus tem 35%, resultado que também configura empate técnico dentro da margem de erro.

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A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em Minas Gerais entre os dias 25 e 29 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-06475/2026.

