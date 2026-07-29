"Eu sou candidato", diz Cleitinho após nota do Republicanos gerar dúvidas

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) bateu o pé e defendeu que será candidato ao governo de Minas Gerais. A declaração foi dada em coletiva de imprensa na noite desta quarta-feira (29/7), em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, cidade natal do parlamentar.

Mais cedo, o Republicanos publicou uma nota em que critica a demora na tomada de decisão e dá a entender que ele não poderá disputar o governo.

“Disseram que eu aceitei não ser candidato. Mentira! Eu sou candidato! Mentira! Mentira! É mentira!”, disse o senador, rebatendo informações divulgadas pela imprensa. Também negou que apoiaria uma candidatura do ex-secretário Marcelo Aro (PP) ao governo.

Cleitinho relatou que tentou conversar com o presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira (SP), nesta quarta-feira, para oficializar a candidatura, mas não conseguiu: "O telefone dele deve tocar umas mil vezes em uma época dessa. A gente não conseguiu encontrar com ele hoje. Vamos tentar de todo jeito conversar com ele amanhã para poder tocar o coração dele e oficializar a minha campanha".

Cleitinho explicou que demorou para anunciar a candidatura devido à situação frágil de saúde do irmão, Matheus, que morreu vítima de leucemia no dia 18 de julho.

“Eu disse para a minha família: 'Enquanto o Matheus não estiver bem, não vou lançar minha candidatura'. Eu ainda estou de luto. (...) Que clima eu tenho para lançar uma candidatura? Eu enterrei o meu irmão. (...) Eu estou sem atitude. Sem ação. Não dou conta de fazer nada nada. Não consigo ir nessa convenção”, disse, ao justificar a falta à convenção estadual do Republicanos, no último sábado (25).

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O senador também confirmou que o vice da chapa será o ex-prefeito de Patos de Minas Luís Eduardo Falcão (Republicanos), ex-presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM).