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CANDIDATO AO GOVERNO?

Cleitinho vai fazer pronunciamento hoje: ‘Vamos esclarecer a verdade’

Partido do senador publicou nota em que dá a entender que ele não poderá ser candidato, mas ele tenta reverter a decisão

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
29/07/2026 17:57 - atualizado em 29/07/2026 17:57

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Mesmo opositor de Lula, Cleitinho apoia publicamente alguns projetos do presidente
Cleitinho lidera pesquisas de intenção de voto para o governo crédito: Reprodução/Instagram

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) anunciou que concederá coletiva de imprensa na noite desta quarta-feira (29/7) para se posicionar em meio ao impasse sobre a possível candidatura dele ao governo de Minas Gerais.

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A coletiva está marcada para as 20h30 na Praça Santuário de Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, cidade natal do parlamentar.

“Conto com o apoio de vocês do povo. Vamos esclarecer a verdade”, anunciou Cleitinho.

Barrado pelo Republicanos

Mais cedo, o partido do senador publicou uma nota em crítica à demora para uma tomada de decisão e dá a entender que ele não poderá disputar pelo governo.

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"A ausência do senador na Convenção Estadual do Republicanos – apesar das justificativas pessoais – representou um fato político objetivo, que produziu consequências inevitáveis. Diante da falta de confirmação de sua candidatura, partidos aliados precisaram tomar decisões e reorganizar seus caminhos, como é natural em qualquer processo eleitoral. O partido trabalhou duro para que essa candidatura pudesse acontecer. O que faltou foi a decisão inequívoca de quem deveria ser, em primeiro lugar, candidato de si mesmo", disse o partido.

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"Uma candidatura exige, antes de tudo, a decisão firme de quem pretende disputá-la. Tal decisão nunca aconteceu", critica a nota, assinada pelas executivas estadual e nacional do Republicanos.

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