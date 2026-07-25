Republicanos aguarda Cleitinho e adia anúncio da candidatura

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O Republicanos decidiu deixar para os próximos dias a definição sobre a candidatura do senador Cleitinho Azevedo ao governo de Minas. Após a convenção estadual da legenda, realizada neste sábado (25/7), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o presidente do partido no estado, Euclydes Pettersen, afirmou que o diretório estadual terá até 5 de agosto, prazo final das convenções partidárias, para anunciar a composição da chapa majoritária. Cleitinho, apontado como pré-candidato e líder nas pesquisas de intenção de voto, não participou do evento.

Hoje, a convenção homologou apenas as candidaturas proporcionais e delegou ao diretório estadual a definição sobre governador, vice-governador, senadores e suplentes, além das coligações. "Nós temos até o dia 5 de agosto. Pode ser antes, mas vamos sentar agora com o diretório, ouvir também nosso pré-candidato, que é o Cleitinho, respeitando o seu momento de luto", afirmou.

A ausência de Cleitinho já era esperada por aliados. O senador vive um período de luto após a morte do irmão mais novo, Matheus Augusto Azevedo, de 30 anos, em decorrência de complicações da leucemia. A missa de sétimo dia foi realizada nessa sexta-feira (24/7).

Pettersen afirmou que o partido evitará pressionar o senador, mas ressaltou que a definição precisará ocorrer dentro do calendário eleitoral. "Estamos respeitando esse momento, sem cobrar muito. Ao mesmo tempo, perguntamos: 'E aí, vamos ou não vamos?'. Os mineiros estão esperando", disse.

O presidente do Republicanos também revelou que conversou com Gleidson Azevedo, irmão de Cleitinho e agora candidato a deputado federal pela legenda. Segundo ele, Gleidson tem participado das conversas para convencer o senador a disputar o Palácio Tiradentes.

Plano alternativo

Embora mantenha a expectativa pela candidatura de Cleitinho, o Republicanos admite trabalhar com alternativas caso o senador decida ficar fora da disputa. Pettersen admitiu que o ex-prefeito de Patos de Minas Luís Eduardo Falcão - atualmente cotado para vice de Cleitinho - pode ser o nome do partido para liderar uma chapa pelo Republicanos.

O presidente da legenda também mencionou o ex-secretário de governo Marcelo Aro, do PP, como outra possibilidade dentro das negociações políticas, caso Cleitinho não confirme a candidatura. A sigla de Aro integra os partidos que o Republicanos negocia uma aliança para a eleição estadual. Além do PP, as conversas envolvem União Brasil e Podemos e Podemos e deverão ser concluídas até o prazo final das convenções.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo ele, a decisão sobre um eventual palanque presidencial também dependerá da composição da coligação e será tomada em conjunto pelos partidos aliados e pelos candidatos majoritários.

