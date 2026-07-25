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ELEIÇÕES 2026

Republicanos aguarda Cleitinho e adia anúncio da candidatura

Após convenção sem a presença do senador, partido afirma que definição sobre candidatura ao governo pode ficar para 5 de agosto

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
25/07/2026 15:24

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Convenção partidária do Republicanos com Euclydes Pettersen, presidente do partido em MInas Gerais
Presidente do Republicanos em Minas, Euclydes Pettersen, afirmou que anúncio de candidatura ou não de Cleitinho pode ser definida até 5 de agosto crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O Republicanos decidiu deixar para os próximos dias a definição sobre a candidatura do senador Cleitinho Azevedo ao governo de Minas. Após a convenção estadual da legenda, realizada neste sábado (25/7), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o presidente do partido no estado, Euclydes Pettersen, afirmou que o diretório estadual terá até 5 de agosto, prazo final das convenções partidárias, para anunciar a composição da chapa majoritária. Cleitinho, apontado como pré-candidato e líder nas pesquisas de intenção de voto, não participou do evento.

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Hoje, a convenção homologou apenas as candidaturas proporcionais e delegou ao diretório estadual a definição sobre governador, vice-governador, senadores e suplentes, além das coligações. "Nós temos até o dia 5 de agosto. Pode ser antes, mas vamos sentar agora com o diretório, ouvir também nosso pré-candidato, que é o Cleitinho, respeitando o seu momento de luto", afirmou.

A ausência de Cleitinho já era esperada por aliados. O senador vive um período de luto após a morte do irmão mais novo, Matheus Augusto Azevedo, de 30 anos, em decorrência de complicações da leucemia. A missa de sétimo dia foi realizada nessa sexta-feira (24/7).

Pettersen afirmou que o partido evitará pressionar o senador, mas ressaltou que a definição precisará ocorrer dentro do calendário eleitoral. "Estamos respeitando esse momento, sem cobrar muito. Ao mesmo tempo, perguntamos: 'E aí, vamos ou não vamos?'. Os mineiros estão esperando", disse.

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O presidente do Republicanos também revelou que conversou com Gleidson Azevedo, irmão de Cleitinho e agora candidato a deputado federal pela legenda. Segundo ele, Gleidson tem participado das conversas para convencer o senador a disputar o Palácio Tiradentes.

Plano alternativo

Embora mantenha a expectativa pela candidatura de Cleitinho, o Republicanos admite trabalhar com alternativas caso o senador decida ficar fora da disputa. Pettersen admitiu que o ex-prefeito de Patos de Minas Luís Eduardo Falcão - atualmente cotado para vice de Cleitinho - pode ser o nome do partido para liderar uma chapa pelo Republicanos.

O presidente da legenda também mencionou o ex-secretário de governo Marcelo Aro, do PP, como outra possibilidade dentro das negociações políticas, caso Cleitinho não confirme a candidatura. A sigla de Aro integra os partidos que o Republicanos negocia uma aliança para a eleição estadual. Além do PP, as conversas envolvem União Brasil e Podemos e Podemos e deverão ser concluídas até o prazo final das convenções.

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Segundo ele, a decisão sobre um eventual palanque presidencial também dependerá da composição da coligação e será tomada em conjunto pelos partidos aliados e pelos candidatos majoritários.

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