Falcão diz que será vice de Cleitinho na disputa pelo governo de Minas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e ex-prefeito de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, Luís Eduardo Falcão (Republicanos) reafirmou que será o candidato a vice-governador na chapa liderada pelo senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na disputa pelo governo de Minas.

Apesar de o parlamentar ainda não confirmar oficialmente se disputará o Palácio Tiradentes, Falcão espera que a definição da chapa seja anunciada durante a convenção estadual do partido, marcada para 5 de agosto. Em entrevista ao portal Patos Agora, publicada nessa terça-feira (21/7), Falcão disse que recebeu o convite diretamente de Cleitinho e pontuou que o entendimento entre ambos e o partido está consolidado.

"O senador Cleitinho veio aqui a Patos, fez esse convite e falou em várias entrevistas. Entre nós está tudo certo", cravou.

Para o ex-presidente da AMM, a disputa pelo governo de Minas envolve um número maior de partidos e negociações do que em eleições municipais, o que explicaria a demora na definição da chapa. "As grandes decisões passam todas por Brasília, então realmente não é simples", disse.

Falcão também reconheceu que existem conversas com outras legendas interessadas em integrar o grupo político, inclusive pleiteando a vaga de vice-governador.

O republicano ainda ressaltou que, mesmo após a convenção, haverá prazo para alterações na composição da chapa. "Depois da convenção, a gente ainda tem até o dia 15 para fazer alguma alteração. Então permanecerá alguns dias ainda nessa incerteza, mas faz parte da política."

Cleitinho ainda não confirmou candidatura

Embora lidere pesquisas de intenção de voto para o governo de Minas e tenha dado sucessivos sinais de que pretende disputar o Palácio Tiradentes, Cleitinho ainda não oficializou sua participação na eleição.

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Nas últimas semanas, o senador adotou um discurso cauteloso e chegou a afirmar que poderia anunciar sua decisão apenas no último dia das convenções partidárias. Apesar disso, manifestou publicamente, em diferentes ocasiões, a intenção de ter Falcão como companheiro de chapa.

