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Lula descarta visita a Minas nesta sexta (24/7)

Retorno ao estado e 'benção' a Patrus devem ser apenas após o início da campanha

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Andrei Megre
Vinícius Prates
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Andrei Megre
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Vinícius Prates
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Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
21/07/2026 18:03 - atualizado em 21/07/2026 18:06

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Presidente Lula
Lula tinha estudado cumprir duas agendas em Minas nesta semana crédito: SERGIO LIMA/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não virá a Minas Gerais nesta sexta-feira (24/7). A equipe do petista estudava cumprir duas agendas no estado, mas desistiu por conflito de compromissos.

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O cancelamento foi confirmado pela reportagem com a presidente estadual do PT em Minas Gerais, a deputada estadual Leninha.

A expectativa por uma visita de Lula ao estado é crescente desde que o PT enfim definiu o deputado federal Patrus Ananias como candidato ao governo, nesta segunda-feira (20/7). A “benção” do presidente, contudo, deve ficar apenas para o período eleitoral, que começa em 16 de agosto.

Leia Mais

Agenda cancelada

Conforme apurado pelo Estado de Minas, o staff de Lula estudava visitar o Instituto de Terras Raras, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e também passar por Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

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A assessoria de imprensa da Presidência informou que a agenda ainda não tinha sido confirmada antes de ser divulgada pelos veículos de comunicação. 

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