Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Saiba quem é o nome preferido de Lula para vice de Patrus

O PSB apresentou três alternativas para a vaga de companheiro de chapa do petista, e uma delas tem a predileção do presidente da República

Publicidade
Carregando...
Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
20/07/2026 17:36 - atualizado em 20/07/2026 21:32

compartilhe

SIGA
×
Lula tem um nome preferido para vice de Patrus. Saiba quem
Lula tem um nome preferido para vice de Patrus crédito: Geraldo Magela/ Agência Senado

A longa espera para a definição do palanque do presidente Lula em Minas Gerais desaguou no anúncio, nesta segunda-feira, 20, da candidatura do deputado Patrus Ananias (PT) ao governo do estado. A busca pelo vice na chapa começou em seguida, durante um almoço com participação de dirigentes do PT com representantes do PSB, do PSOL, da Rede e do PCdoB. O PSB quer a vaga e tem pelo menos três nomes a oferecer.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um deles é o de Jarbas Soares Júnior, ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, que chegou a lançar seu nome como pré-candidato ao governo. Jarbas deixou o Ministério Público em abril deste ano e é um grande aliado do senador Rodrigo Pacheco.

Outra possibilidade é o ex-senador Clésio Andrade, que já foi vice-governador do estado no governo de Antonio Anastasia. Além deles, o nome do empresário Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente José Alencar, também está na mesa.

Leia Mais

O preferido de Lula

Nessa equação, estão em disputa os interesses do PSB, do PT e de Lula. Jarbas é novo na política e não gostaria de ser vice, queria ser candidato a governador. Ele chegou a ouvir incentivos de petistas como José Dirceu, que o considerou o vice ideal no estado, mas não se convenceu.

Andrade é o nome preferido do PSB local, mas Lula quer mesmo ter Josué Alencar como vice em Minas e, simbolicamente, reverenciar seu amigo e vice-presidente nos primeiros mandatos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além de garantir a união com o PSB no estado onde os dois partidos saíram combalidos após as administrações do petista Fernando Pimentel, o PT tem outros desafios importantes com a candidatura de Patrus. O primeiro é atrair aliados tradicionais que, em meio à indefinição, estavam em conversas com outras chapas. Um exemplo é a federação PSOL/Rede, que tinha um diálogo avançado com Alexandre Kalil (PDT), ex-prefeito de Belo Horizonte e também pré-candidato ao governo.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 lula minas-gerais psb pt

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay