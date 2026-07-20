Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Presidente do PT sugere ter PSB na vice de Patrus: 'Conversas avançadas'

Pré-candidato ao governo de Minas foi oficializado nesta segunda-feira (20/7) e partido busca construir alianças até o fim das convenções

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
20/07/2026 15:53

compartilhe

SIGA
×
Patrus Ananias na Câmara dos Deputados
Patrus Ananias na Câmara dos Deputados crédito: Lula Marques/PT na Câmara

Ao anunciar a pré-candidatura do deputado federal Patrus Ananias (PT-MG) ao governo de Minas Gerais, a presidente da legenda no estado, a deputada estadual Leninha, sugeriu que a vaga de vice na chapa pode ser ocupada pelo PSB.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leninha disse que o PT busca construir uma “ampla aliança” no estado e está conversando com diversos partidos. Um deles ganhou maior destaque na fala.

“A gente já tem conversas bastante avançadas com o PSB. Quem sabe a gente consegue repetir em Minas a dobrada nacional”, disse a deputada, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (20/7) após reunião de parlamentares e lideranças do PT para bater o martelo na pré-candidatura de Patrus.

A repetição da dobradinha é uma referência à chapa nacional do partido, que tem Lula para presidente e Geraldo Alckmin (PSB) na vice. A dupla busca repetir o sucesso das eleições de 2022.

Leia Mais

PSB na vice de Patrus?

Leninha não quis se posicionar sobre nomes cotados pelo PSB para ocupar a vaga na chapa. Até citou o ex-presidente da Fiesp Josué Gomes, o ex-senador Clésio Andrade e o ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais Jarbas Soares, mas disse respeitar a “autonomia do PSB” para definir o nome indicado.

Conforme antecipou o Estado de Minas, Jarbas é o nome mais cotado para vice de Patrus no momento. À reportagem, na semana passada, ele despistou sobre a possibilidade.

Leninha também relatou que tem conversas marcadas com o MDB e a federação Psol-Rede para possibilidades de composição. Federado com PCdoB e PV, o PT ainda pretende oficializar nesta segunda o apoio dos outros partidos à pré-candidatura de Patrus.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A convenção partidária do PT em Minas deve acontecer em 31 de julho. O evento precisa fechar questão sobre as composições, mas pode se estender até o dia 5 de agosto.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 governo-de-minas patrus-ananias psb pt vice

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay