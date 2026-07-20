Presidente do PT sugere ter PSB na vice de Patrus: 'Conversas avançadas'

Ao anunciar a pré-candidatura do deputado federal Patrus Ananias (PT-MG) ao governo de Minas Gerais, a presidente da legenda no estado, a deputada estadual Leninha, sugeriu que a vaga de vice na chapa pode ser ocupada pelo PSB.

Leninha disse que o PT busca construir uma “ampla aliança” no estado e está conversando com diversos partidos. Um deles ganhou maior destaque na fala.

“A gente já tem conversas bastante avançadas com o PSB. Quem sabe a gente consegue repetir em Minas a dobrada nacional”, disse a deputada, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (20/7) após reunião de parlamentares e lideranças do PT para bater o martelo na pré-candidatura de Patrus.

A repetição da dobradinha é uma referência à chapa nacional do partido, que tem Lula para presidente e Geraldo Alckmin (PSB) na vice. A dupla busca repetir o sucesso das eleições de 2022.

PSB na vice de Patrus?

Leninha não quis se posicionar sobre nomes cotados pelo PSB para ocupar a vaga na chapa. Até citou o ex-presidente da Fiesp Josué Gomes, o ex-senador Clésio Andrade e o ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais Jarbas Soares, mas disse respeitar a “autonomia do PSB” para definir o nome indicado.

Conforme antecipou o Estado de Minas, Jarbas é o nome mais cotado para vice de Patrus no momento. À reportagem, na semana passada, ele despistou sobre a possibilidade.

Leninha também relatou que tem conversas marcadas com o MDB e a federação Psol-Rede para possibilidades de composição. Federado com PCdoB e PV, o PT ainda pretende oficializar nesta segunda o apoio dos outros partidos à pré-candidatura de Patrus.



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A convenção partidária do PT em Minas deve acontecer em 31 de julho. O evento precisa fechar questão sobre as composições, mas pode se estender até o dia 5 de agosto.