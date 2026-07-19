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Lula se solidariza com Cleitinho pela morte do irmão do senador

Matheus tratava uma leucemia recidiva e morreu ontem em Divinópolis. Presidente manifestou seu pesar ao senador Cleitinho, familiares e amigos

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Repórter
19/07/2026 15:47 - atualizado em 19/07/2026 15:54

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Matheus Azevedo - irmão caçula do senador Cleitinho Azevedo, do ex-prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo e do deputado estadual Eduardo Azevedo - morreu neste sábado
Matheus Azevedo era irmão caçula do senador Cleitinho Azevedo, do ex-prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo e do deputado estadual Eduardo Azevedo crédito: Prefeitura de Divinópolis/Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte de Matheus Azevedo, nesse sábado (18/7), e manifestou seus sentimentos pela perda aos seus irmãos que atuam na política: o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos); o ex-prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo (Republicanos); e o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL).

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“Quero expressar minha consternação pela morte de Matheus Augusto Azevedo, ocorrida na tarde de ontem em Divinópolis. Aos seus irmãos - o senador Cleitinho, o deputado estadual Eduardo e o ex-prefeito Gleidson Azevedo -, deixo meus sentimentos, que estendo a todos os seus familiares e amigos”, postou Lula na rede social X neste domingo (19/7).



Matheus, que estava em tratamento contra uma leucemia que voltou a se manifestar após 18 anos, era o único dos irmãos que não atuava diretamente na política.

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No início do mês, Gleidson postou em suas redes sociais que retirou parte da medula óssea para doar a Matheus. Na primeira vez que a doença se manifestou, foi Cleitinho que doou parte do órgão ao irmão.

O velório e o sepultamento de Matheus ocorreram neste domingo em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.

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