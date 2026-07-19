Lula se solidariza com Cleitinho pela morte do irmão do senador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte de Matheus Azevedo, nesse sábado (18/7), e manifestou seus sentimentos pela perda aos seus irmãos que atuam na política: o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos); o ex-prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo (Republicanos); e o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL).





“Quero expressar minha consternação pela morte de Matheus Augusto Azevedo, ocorrida na tarde de ontem em Divinópolis. Aos seus irmãos - o senador Cleitinho, o deputado estadual Eduardo e o ex-prefeito Gleidson Azevedo -, deixo meus sentimentos, que estendo a todos os seus familiares e amigos”, postou Lula na rede social X neste domingo (19/7).

Quero expressar minha consternação pela morte de Matheus Augusto Azevedo, ocorrida na tarde de ontem em Divinópolis. Aos seus irmãos - o senador Cleitinho, o deputado estadual Eduardo e o ex-prefeito Gleidson Azevedo -, deixo meus sentimentos, que estendo a todos os seus… — Lula (@LulaOficial) July 19, 2026





Matheus, que estava em tratamento contra uma leucemia que voltou a se manifestar após 18 anos, era o único dos irmãos que não atuava diretamente na política.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





No início do mês, Gleidson postou em suas redes sociais que retirou parte da medula óssea para doar a Matheus. Na primeira vez que a doença se manifestou, foi Cleitinho que doou parte do órgão ao irmão.



O velório e o sepultamento de Matheus ocorreram neste domingo em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.



