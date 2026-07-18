Flávio Bolsonaro mira voto feminino e critica Moraes: "Age como demônio"

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aproveitou o evento do Partido Liberal no Espírito Santo para reforçar uma das estratégias centrais da pré-campanha à Presidência da República: a tentativa de ampliar o diálogo com o eleitorado feminino. Em discurso neste sábado (18/7), durante o “Encontro da Direita”, em Vitória, o parlamentar também elevou o tom contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, um dia após a decisão que o proibiu de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro por 90 dias.

Organizado pelo presidente estadual do PL, senador Magno Malta, o evento reuniu lideranças da direita capixaba no Espaço Patrick Ribeiro e marcou o início da mobilização eleitoral da legenda no estado.

Ao lado do senador Magno Malta, da filha Maguinha Malta e do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), o parlamentar confirmou o apoio do PL à pré-candidatura de Pazolini ao governo capixaba.

“Lorenzo Pazolini é o nosso pré-candidato ao governo do Espírito Santo”, declarou Flávio, recebendo o apoio público do republicano à sua corrida presidencial.

O discurso ocorreu em um momento de reorganização da pré-campanha do senador. Após o desgaste provocado pelo conflito público com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, considerada uma das principais lideranças femininas do campo conservador, Flávio tem buscado se aproximar das mulheres por meio de propostas voltadas à segurança, ao empreendedorismo e ao apoio à maternidade.

“A pauta de defesa das mulheres é da direita”, afirmou. Ao defender medidas de combate à violência contra a mulher, o senador citou um sistema tecnológico adotado pela Prefeitura de Vitória para monitorar agressores e proteger vítimas de violência doméstica. Segundo ele, a iniciativa poderá ser levada para todo o país, caso seja eleito presidente.

“Vamos usar tecnologia para detectar se um agressor se aproximar da mulher, enviando uma viatura imediatamente. Onde isso foi aplicado, os índices de feminicídio despencaram”, disse.

Flávio Bolsonaro também voltou a defender a criação de vouchers para creches, proposta apresentada recentemente dentro de seu programa voltado ao público feminino.

“Vamos dar vouchers para creches para que as mulheres possam trabalhar sabendo que seus filhos estão bem cuidados”, afirmou.

Além das pautas voltadas às mulheres, o senador dedicou parte significativa do discurso a criticar Alexandre de Moraes. Flávio afirmou ter passado a noite indignado após a decisão judicial que ampliou as restrições impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Não pensem que é fácil estar aqui hoje falando com vocês. Depois do que aconteceu ontem, já perdi as contas de quantas facadas o presidente Bolsonaro já levou; ontem foi mais uma”, declarou.

Sem citar diretamente a decisão, Flávio Bolsonaro fez ataques ao ministro do STF e voltou a defender o impeachment de Moraes.

“Considero que Alexandre de Moraes parece não ter alma, agindo como uma potestade ou um demônio, rasgando a lei e a Constituição. Por isso, grande parte do povo brasileiro escolherá este ano apenas senadores favoráveis ao impeachment dele”, afirmou.

O senador também associou sua candidatura ao legado político do pai e prometeu manter as bandeiras defendidas pelo ex-presidente.

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“Não vou baixar a cabeça nem me intimidar. Isso me dá ainda mais força e energia, porque aqui tem sangue de Bolsonaro e não vou me curvar a tirano nenhum”, disse.