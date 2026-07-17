Moraes veda visitas "político-eleitorais" a Bolsonaro até o fim da eleição
Ministro entendeu que o ex-presidente teve intenção de que carta com objetivos eleitorais fosse divulgada pelo filho Flávio na semana passada
compartilheSIGA
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), restringiu vistas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o despacho, publicado na noite desta sexta-feira (17), apenas advogados, fisioterapeutas e médicos estão autorizados a frequentar a residência do político.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Flávio Bolsonaro denuncia "perseguição desumana" por veto a contato com pai
- Por que carta de Bolsonaro virou alvo de Moraes enquanto Lula também divulgou cartas da prisão
O magistrado vetou qualquer visita com intenção político-eleitoral até o fim das eleições deste ano. O ministro atendeu pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que defendeu, em parecer enviado ao Supremo, que Bolsonaro fosse mantido em prisão domiciliar humanitária. O órgão entende que a "Carta aos Brasileiros", escrita por ele e divulgada pelo filho, o senador Flávio Bolsonaro, violou medida cautelar e teve cunho eleitoral.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia