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Pré-candidata pelo PL, pastora é filmada agredindo entregador em Contagem

"Você não tem nada a perder" e "desconta nos outros", disse a mulher ao trabalhador

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
17/07/2026 20:30

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Renata Vieira foi ao encontro do PL em Minas e postou foto com Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira
Renata Vieira foi ao encontro do PL em Minas e postou foto com Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira crédito: Reprodução/Instagram

A pastora Renata Vieira, pré-candidata a deputada estadual pelo PL em Minas Gerais, agrediu um entregador de móveis em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (17/7). O caso foi filmado e viralizou nas redes sociais.

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Ela relata que o desentendimento começou quando o homem fez “ofensas e insinuações de cunho político” ao descobrir que ela é pré-candidata. Por outro lado, fontes ouvidas pelo Metrópoles relatam que a versão do entregador é de que ele queria apenas retornar à loja para buscar um funcionário que o ajudasse a carregar um móvel, já que não conseguiria sozinho, mas a pastora não aceitou.

O vídeo mostra ela desferindo tapas contra o trabalhador, atirando uma pedra nele e o agarrando. Não é possível ouvir discussão política.

"Sabe o que eu precisava? De pessoas educadas [inaudível]. Que não chegam na casa dos outros de manhã achando que é gente. (...) Sabe por que você continuou? Porque você não tem nada a perder. Você queria que eu fizesse o que eu fiz, que era sair de mim e dar um tapa em você”, disse Renata Vieira, para o homem.

Em outro momento, ela insinua que ele “desconta nos outros” porque tem um trabalho ruim.

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Renata Vieira

Em nota divulgada pela assessoria de imprensa, a pastora disse ter sido alvo de agressões por parte do entregador. Ela reforçou o posicionamento em vídeo gravado no hospital nesta noite.

Renata Vieira soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, onde tem fotos publicadas ao lado de nomes como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República.

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Em um post, ela aparece discursando ao lado de Flávio, que republicou o vídeo e comentou: “Suas palavras me dão ainda mais força pra continuar lutando pelo nosso Brasil! Conte comigo, Deus no comando!”.

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