Irmão gêmeo de Cleitinho se passa pelo senador e ‘invade’ Congresso

O ex-prefeito de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, Gleidson Azevedo (Republicanos), irmão gêmeo do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), se passou pelo parlamentar e conseguiu entrar no Congresso Nacional.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Gleidson propôs: “Para poder entrar no Plenário tem que ser senador. Eu vesti as vestimentas do Cleitinho, vamos ver se consigo passar ali.”

Gleidson no Senado

Ele, então, mostrou o momento em que foi liberado pela segurança do Senado para acessar o Plenário. No caminho, o ex-prefeito ainda foi confundido por um homem, que pediu para falar com ele acreditando se tratar de Cleitinho.

Após ter sucesso na invasão, Gleidson brincou: “Vocês estão vendo aí. Se um Cleitinho é bom, dois é melhor ainda.”

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Ele se desincompatibilizou da Prefeitura de Divinópolis e é pré-candidato a deputado federal. No vídeo, ainda avisou: “Estou chegando [ao Congresso].”

