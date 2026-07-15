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ELEIÇÕES 2026

Pai de Kaio Jorge, do Cruzeiro, lança pré-candidatura a deputado federal

Sobre a participação do filho na campanha, Jorge Ramos disse esperar ajuda, mas não sabe até que ponto o atacante celeste vai se envolver na disputa eleitoral

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
15/07/2026 15:52

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Jorge Ramos ao lado do filho, o atacante Kaio Jorge
Jorge Ramos afirmou que o filho, Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro, "deve dar uma força" na sua campanha para deputado federal crédito: Reprodução/Instagram

Pai do atacante Kaio Jorge, estrela do Cruzeiro, Jorge Ramos se lançou pré-candidato a deputado federal pelo Avante de Minas Gerais e quer defender a bandeira do esporte no Congresso Nacional.

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Assim como o filho, Jorge Ramos foi jogador. Aos 48 anos, segue atuando no esporte, ajudando na revelação de jovens atletas desde que o filho despontou nas categorias de base do Santos.

“Parei de jogar e ingressei com o Kaio na formação dele. Vi que poderia ajudar muitas famílias. Agora vejo que com minha experiência posso transformar vidas através do esporte”, contou, ao Estado de Minas.

Entretanto, Ramos não imaginava que entraria na política até chegar um convite do Avante por meio do presidente estadual, Igor Eto, ex-secretário de Estado de Governo de Romeu Zema (Novo).

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Nascido em Montes Claros, Ramos promete “dar voz ao Norte de Minas”: “Pretendo ajudar as escolas através do esporte, educação, saúde e cultura. Ampliar essas áreas abandonadas. E através disso poder tirar os jovens da a rua, das drogas”.

Em meio a uma eleição polarizada pela disputa presidencial entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), ele se enxerga mais no “centrão”, alheio à polarização. O Avante lançou o psiquiatra Augusto Cury como pré-candidato a presidente.

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Sobre a participação de Kaio Jorge na campanha, Ramos disse esperar ajuda, mas não sabe até que ponto o atacante vai se envolver: “Ele sempre está comigo. Não sei se vai estar no palanque, mas deve dar uma força sim”.

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