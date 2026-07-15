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ELEIÇÕES 2026

Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro perde apoio entre eleitores da direita

Pesquisa mostra queda de oito pontos na intenção de voto do senador em grupo bolsonarista e direita não bolsonarista em comparação ao levantamento anterior

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
15/07/2026 07:57

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Flávio Bolsonaro durante cerimônia de entrega do título de cidadão honorário em Belo Horizonte
Desde dezembro, quando foi escolhido pré-candidato a presidente, o senador tem tido uma agenda intensa de compromissos relacionado à pré-campanha crédito: Marcos Vieira/EM/DA.Press

O senador Flávio Bolsonaro (PL) perdeu apoio entre os eleitores que se identificam como de direita, mas não se consideram bolsonaristas, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (14/7).

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No recorte por posicionamento político, a intenção de voto no parlamentar caiu de 82% para 74% nesse segmento, uma retração de oito pontos percentuais em relação ao levantamento de junho. Entre os eleitores que se consideram bolsonaristas, o apoio recuou de 97% para 91%.

A perda de apoio no grupo acompanha o movimento observado no cenário geral da pesquisa. Nas simulações de primeiro turno, Lula (PT) ampliou a vantagem sobre Flávio Bolsonaro, enquanto, no segundo turno, abriu oito pontos percentuais de frente, cenário em que venceria o senador por 45% a 37%.

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A pesquisa

A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-07181/2026. Foi realizada entre os dias 10 e 13 de julho. Foram entrevistados presencialmente 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais

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