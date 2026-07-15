Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro perde apoio entre eleitores da direita
Pesquisa mostra queda de oito pontos na intenção de voto do senador em grupo bolsonarista e direita não bolsonarista em comparação ao levantamento anterior
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) perdeu apoio entre os eleitores que se identificam como de direita, mas não se consideram bolsonaristas, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (14/7).
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No recorte por posicionamento político, a intenção de voto no parlamentar caiu de 82% para 74% nesse segmento, uma retração de oito pontos percentuais em relação ao levantamento de junho. Entre os eleitores que se consideram bolsonaristas, o apoio recuou de 97% para 91%.
A perda de apoio no grupo acompanha o movimento observado no cenário geral da pesquisa. Nas simulações de primeiro turno, Lula (PT) ampliou a vantagem sobre Flávio Bolsonaro, enquanto, no segundo turno, abriu oito pontos percentuais de frente, cenário em que venceria o senador por 45% a 37%.
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A pesquisa
A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-07181/2026. Foi realizada entre os dias 10 e 13 de julho. Foram entrevistados presencialmente 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais