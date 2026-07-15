Quaest: Lula amplia vantagem sobre Flávio e venceria no 2º turno

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) nas simulações de intenção de voto para a eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (15/7).

No cenário de segundo turno, Lula aparece com 45% das intenções de voto, contra 37% de Flávio, abrindo uma diferença de oito pontos percentuais. O levantamento também mostra crescimento da distância entre os dois na disputa de primeiro turno.

Primeiro turno

Na principal simulação de primeiro turno, Lula lidera com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 28%. A vantagem do presidente é de 12 pontos percentuais. Na rodada anterior da pesquisa, realizada em junho, a distância era de 10 pontos, com Lula marcando 39% e Flávio, 29%.

No mesmo cenário, Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4%, Renan Santos (Missão) tem 3% e Romeu Zema (Novo), 2%. Os demais nomes testados registram até 1%. Indecisos somam 11%, enquanto 8% afirmam que pretendem votar em branco, anular ou não comparecer.

Confira o cenário do primeiro turno:

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 28%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Romeu Zema (Novo): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Augusto Cury (Avante): 1%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Heró Bezerra (PRTB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Indecisos: 11%

Branco/Nulo/Não vai votar: 8%

Segundo turno

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente alcança 45% das intenções de voto, ante 37% do senador. Em relação ao levantamento anterior, Lula oscilou um ponto para cima, enquanto Flávio recuou um ponto.

O resultado representa a maior vantagem de Lula sobre Flávio desde dezembro do ano passado, quando a diferença era de 10 pontos percentuais (46% a 36%). Em agosto de 2025, Lula tinha 48% e Flávio 32%.

Além de Flávio, Lula venceria todos os adversários testados pela pesquisa Genial/Quaest em eventuais disputas de segundo turno. Em um eventual segundo turno contra Ronaldo Caiado, Lula registra 45% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Goiás tem 36%. Neste cenário, votos brancos e nulos somam 15%. Indecisos, 4%.

O levantamento também testou um confronto entre Lula e o ex-governador mineiro Romeu Zema. Nesse cenário, o presidente soma 45% das intenções de voto, contra 35%. Brancos e nulos somam 16% e indecisos 4%.

Contra o influenciador Renan Santos, Lula registra a maior vantagem entre os cenários apresentados. O presidente alcança 45% das intenções de voto, enquanto o adversário tem 33%. Nesta simulação, brancos e nulos somam 18% e indecisos 4%.

Decisão de voto

A um mês do início da campanha eleitoral, o levantamento também aponta que 65% dos eleitores já definiram o seu voto para as eleições de 2026. Outros 35% dos entrevistados afirmam que podem mudar de voto.

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A pesquisa

A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-07181/2026. Foi realizada entre os dias 10 e 13 de julho. Foram entrevistados presencialmente 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.