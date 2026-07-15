Quaest: Lula amplia vantagem sobre Flávio e venceria no 2º turno
Presidente abre oito pontos no segundo turno e amplia distância para o senador também na simulação de primeiro turno
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) nas simulações de intenção de voto para a eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (15/7).
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No cenário de segundo turno, Lula aparece com 45% das intenções de voto, contra 37% de Flávio, abrindo uma diferença de oito pontos percentuais. O levantamento também mostra crescimento da distância entre os dois na disputa de primeiro turno.
Primeiro turno
Na principal simulação de primeiro turno, Lula lidera com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 28%. A vantagem do presidente é de 12 pontos percentuais. Na rodada anterior da pesquisa, realizada em junho, a distância era de 10 pontos, com Lula marcando 39% e Flávio, 29%.
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No mesmo cenário, Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4%, Renan Santos (Missão) tem 3% e Romeu Zema (Novo), 2%. Os demais nomes testados registram até 1%. Indecisos somam 11%, enquanto 8% afirmam que pretendem votar em branco, anular ou não comparecer.
Confira o cenário do primeiro turno:
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 28%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Heró Bezerra (PRTB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Indecisos: 11%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 8%
Segundo turno
Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente alcança 45% das intenções de voto, ante 37% do senador. Em relação ao levantamento anterior, Lula oscilou um ponto para cima, enquanto Flávio recuou um ponto.
O resultado representa a maior vantagem de Lula sobre Flávio desde dezembro do ano passado, quando a diferença era de 10 pontos percentuais (46% a 36%). Em agosto de 2025, Lula tinha 48% e Flávio 32%.
Além de Flávio, Lula venceria todos os adversários testados pela pesquisa Genial/Quaest em eventuais disputas de segundo turno. Em um eventual segundo turno contra Ronaldo Caiado, Lula registra 45% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Goiás tem 36%. Neste cenário, votos brancos e nulos somam 15%. Indecisos, 4%.
O levantamento também testou um confronto entre Lula e o ex-governador mineiro Romeu Zema. Nesse cenário, o presidente soma 45% das intenções de voto, contra 35%. Brancos e nulos somam 16% e indecisos 4%.
Contra o influenciador Renan Santos, Lula registra a maior vantagem entre os cenários apresentados. O presidente alcança 45% das intenções de voto, enquanto o adversário tem 33%. Nesta simulação, brancos e nulos somam 18% e indecisos 4%.
Decisão de voto
A um mês do início da campanha eleitoral, o levantamento também aponta que 65% dos eleitores já definiram o seu voto para as eleições de 2026. Outros 35% dos entrevistados afirmam que podem mudar de voto.
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A pesquisa
A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-07181/2026. Foi realizada entre os dias 10 e 13 de julho. Foram entrevistados presencialmente 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.