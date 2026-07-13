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PESQUISA ELEITORAL

Aprovação e desaprovação de Lula empatam, aponta pesquisa Nexus

Levantamento mostra 47% de aprovação e 47% de desaprovação ao governo; avaliação negativa supera a positiva por seis pontos

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
13/07/2026 09:07

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Presidente Lula buscará o 4º mandato nas eleições de outubro
Presidente Lula buscará o 4º mandato nas eleições de outubro crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A aprovação e a desaprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem empatadas, segundo a pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-feira (13/7).

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O levantamento mostra que 47% dos brasileiros aprovam a gestão petista, mesmo percentual dos que desaprovam a administração federal. Outros 6% não souberam ou preferiram não responder.

Os dados também indicam que a avaliação negativa do governo supera a positiva. Enquanto 41% classificam a gestão como ruim ou péssima, 35% a consideram ótima ou boa. Outros 24% avaliam o governo como regular.

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A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 12 de julho, com 2.003 eleitores em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07981/2026.

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