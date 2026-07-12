Lula publica jingle gospel feito por IA
O louvor aborda a trajetória do presidente com estética do gênero gospel e o defende como ídolo nacional
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Em mais um aceno ao eleitorado evangélico, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou neste domingo (12/7) um vídeo com um jingle gospel produzido com o uso de Inteligência Artificial (IA).
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A música, intitulada “Tapete Vermelho”, é da cantora de IA Lina Luz. Segundo o Metrópoles, os direitos autorais da canção foram adquiridos pela campanha de Lula, que deve usá-la em meio à estratégia de aproximação aos evangélicos.
Jingle gospel
O louvor aborda a trajetória do presidente com estética do gênero gospel e o defende como ídolo nacional.
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“Não é só um homem, é a voz que não calou. É o amor do povo que nunca se rendeu. E quando as portas se abriram do outro lado do mar, o mundo inteiro parou pra olhar. Tapete vermelho pro filho do Nordeste. Tapete vermelho pra quem nunca esquece de onde veio e pra quem luta por nós”, diz um trecho.
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Na legenda, o perfil oficial de Lula disse receber “essa homenagem com emoção” e agradeceu.