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ACENO AOS EVANGÉLICOS

Lula publica jingle gospel feito por IA

O louvor aborda a trajetória do presidente com estética do gênero gospel e o defende como ídolo nacional

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Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
12/07/2026 19:00

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O desafio de Lula é a incapacidade de desidratar a direita fragmentada, antes que ela se recomponha no segundo turno
Lula busca aproximação dos evangélicos às vésperas do período eleitoral crédito: Evaristo Sa/AFP – 29/6/06

Em mais um aceno ao eleitorado evangélico, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou neste domingo (12/7) um vídeo com um jingle gospel produzido com o uso de Inteligência Artificial (IA).

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A música, intitulada “Tapete Vermelho”, é da cantora de IA Lina Luz. Segundo o Metrópoles, os direitos autorais da canção foram adquiridos pela campanha de Lula, que deve usá-la em meio à estratégia de aproximação aos evangélicos.

Jingle gospel

O louvor aborda a trajetória do presidente com estética do gênero gospel e o defende como ídolo nacional.

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“Não é só um homem, é a voz que não calou. É o amor do povo que nunca se rendeu. E quando as portas se abriram do outro lado do mar, o mundo inteiro parou pra olhar. Tapete vermelho pro filho do Nordeste. Tapete vermelho pra quem nunca esquece de onde veio e pra quem luta por nós”, diz um trecho.

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Na legenda, o perfil oficial de Lula disse receber “essa homenagem com emoção” e agradeceu.

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evangelicos ia jingle lula

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