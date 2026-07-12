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Cleitinho critica a meritocracia: ‘Desigualdades moldam a vida das pessoas’

Eleito com alinhamento ao bolsonarismo, senador já defendeu pautas do governo Lula e tem buscado apresentar perfil independente

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
12/07/2026 18:09

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Mesmo opositor de Lula, Cleitinho apoia publicamente alguns projetos do presidente
Cleitinho pode ser o candidato ao governo de Minas apoiado por Flávio Bolsonaro crédito: Reprodução/Instagram

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), cotado como pré-candidato ao governo de Minas Gerais, criticou a ideia de “meritocracia” em um post nos stories do Instagram neste domingo (12/7).

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“Não adianta ter mestrado e doutorado se você não cumprimenta o porteiro, não trata bem o garçom e usa a meritocracia para ignorar os privilégios e as desigualdades que moldam a vida das pessoas”, escreveu o parlamentar. A frase citada por ele foi popularizada em post de Arielly Hoffoman, que defende posições ligadas à esquerda no Instagram.

A meritocracia é baseada na ideia de que o sucesso social é fruto do mérito individual. Críticos apontam que o modelo ignora desigualdades estruturais que não permitem a igualdade de condições para a competição meritocrática.

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Cleitinho

Eleito com alinhamento ao bolsonarismo, Cleitinho já defendeu pautas do governo Lula (PT), como o fim da escala 6x1 e tem buscado se apresentar cada vez mais com perfil independente.

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Ele é cotado como pré-candidato ao governo de Minas com o apoio do PL de Flávio Bolsonaro, mas evita cravar que vai entrar na disputa estadual.

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