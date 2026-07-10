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ELEIÇÕES 2026

Simões volta a criticar candidatura de Cleitinho: 'Desastre político'

Atual governador de Minas Gerais criticou a eventual candidatura do senador Cleitinho ao Palácio de Tiradentes

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
10/07/2026 14:43

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Mateus Simões criticou pré-candidatura do senador Cleitinho ao Governo de Minas e afirmou
O governador Mateus Simões criticou pré-candidatura do senador Cleitinho ao Governo de Minas crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

O governador de Minas Gerais e pré-candidato à reeleição Mateus Simões (PSD) reafirmou que uma candidatura do senador Cleitinho (Republicanos) ao Palácio do Tiradentes seria maléfica, afirmando que ela seria um “desastre”, independentemente se ele ganhar ou perder o pleito de outubro.

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Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas na quinta-feira (9/7), Simões já havia afirmado que uma eventual candidatura de Cleitinho “seria ruim politicamente” para o senador. Na ocasião, ele afirmou que Cleitinho é um homem inteligente, que entende as restrições orçamentárias do estado e que “teria muita dificuldade de colocar em prática qualquer uma das grandes medidas disruptivas que defende publicamente, como, por exemplo, o fim dos pedágios”.

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Já na manhã desta sexta-feira (10), Cleitinho rebateu Simões nas redes sociais do EM, escrevendo que, caso seja eleito, “será ruim para os políticos e as mineradoras”.

Durante a tarde, também ao EM, Simões reafirmou seu argumento inicial. Para ele, a participação do senador no pleito seria “um desastre para a vida política” dele. A fala foi feita durante almoço de lançamento da pré-candidatura a deputada federal da ex-secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), Bárbara Botega, no Mercado Central.

“Acho que a decisão [dele] sobre a eleição é uma decisão difícil para ser tomada, porque se ele se candidata e perde, isso é um desastre político para a vida dele. Se ele se candidata e ganha, isso também é um desastre para a vida política dele, porque não há condição financeira de executar nenhum dos grandes compromissos que ele tem propalado”, afirmou.

O governador citou a intenção de Cleitinho de isentar impostos, taxas e preços públicos. “Se forem isentados hoje, quebram o estado de Minas Gerais. Ele acredita em aumento real para os servidores públicos. Se for, quebra o estado de Minas Gerais. E ele sabe disso”, declarou.

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Simões afirmou ainda “não acreditar” na candidatura de Cleitinho. “Eu acho que não é bom para ele. Se ele ganhar é ruim, porque ele não vai conseguir cumprir esses compromissos. Se ele perder é ruim, que demonstra fragilidade política”, disse.

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