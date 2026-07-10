Simões: 'Gerou ciúmes a volta que dei com o Nikolas'

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O governador Mateus Simões (PSD) disse que sua relação com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) gera um “certo ciúme” entre os parlamentares apoiadores do governo, mas garantiu, em entrevista ao Estado de Minas, que o parlamentar jamais foi atendido como é a base de governo.

“Mas há um certo ciúme da presença dele por causa de uma rodada de cinco cidades que fiz com ele, acho que isso deixou algumas pessoas (enciumadas)”, afirmou o governador, referindo-se a uma série de agendas feitas por Simões no interior do estado, onde inaugurou obras ou fez anúncios de investimentos, ao lado do deputado.

Simões declarou que não há como desconsiderar o desempenho do parlamentar na disputa de 2022, quando foi eleito com a maior votação da história do estado.

“Um milhão e meio de votos representa um volume de gente que precisa ser considerado enquanto volume eleitoral. Assim, isso é muito claro, ou seja, a gente não pode achar que isso não significa nada. Isso significa que ele fala por um milhão e meio de pessoas.Eu respeito muito um deputado que tem um milhão e meio de votos”, afirmou.

Nikolas era um dos principais defensores dentro o PL mineiro de uma aliança com Simões.

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Leia a entrevista na íntegra na edição impressa desta sexta-feira (10/07) ou no www.em.com.br.