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Simões: 'Gerou ciúmes a volta que dei com o Nikolas'

De acordo com o governador, não há como desconsiderar um deputado que teve um milhão e meio de votos na eleição passada

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Alessandra Mello
Bertha Maakaroun
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
Bertha Maakaroun
Repórter
Jornalista, pesquisadora e doutora em Ciência Política
10/07/2026 14:00

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Governador Mateus Simões no programa EM Entrevista
Governador Mateus Simões no programa EM Entrevista crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O governador Mateus Simões (PSD) disse que sua relação com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) gera um “certo ciúme” entre os parlamentares apoiadores do governo, mas garantiu, em entrevista ao Estado de Minas, que o parlamentar jamais foi atendido como é a base de governo. 

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“Mas há um certo ciúme da presença dele por causa de uma rodada de cinco cidades que fiz com ele, acho que isso deixou algumas pessoas (enciumadas)”, afirmou o governador, referindo-se a uma série de agendas feitas por Simões no interior do estado, onde inaugurou obras ou fez anúncios de investimentos, ao lado do deputado. 

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Simões declarou que não há como desconsiderar o desempenho do parlamentar na disputa de 2022, quando foi eleito com a maior votação da história do estado.

“Um milhão e meio de votos representa um volume de gente que precisa ser considerado enquanto volume eleitoral. Assim, isso é muito claro, ou seja, a gente não pode achar que isso não significa nada. Isso significa que ele fala por um milhão e meio de pessoas.Eu respeito muito um deputado que tem um milhão e meio de votos”, afirmou. 

Nikolas era um dos principais defensores dentro o PL mineiro de uma aliança com Simões.

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Leia a entrevista na íntegra na edição impressa desta sexta-feira (10/07) ou no www.em.com.br.

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