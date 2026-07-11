Nikolas manda indireta após carta de Bolsonaro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comentou a carta enviada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aproveitou para enviar uma indireta sobre a união em torno da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

“Essa já é a segunda vez que o presidente pede publicamente união, maturidade e que diferenças pessoais sejam deixadas de lado em nome de algo maior. Infelizmente, alguns parecem não conseguir obedecer nem mesmo o líder que dizem seguir”, cutucou o deputado, em post neste sábado (11/7).

Em março, também em uma carta, Bolsonaro se manifestou publicamente pedindo harmonia entre aliados e lamentando ataques a Michelle. A carta divulgada neste sábado vem após a exposição do racha entre a ex-primeira-dama e Flávio.

Nikolas garante apoio a Flávio

Hoje, Nikolas reforçou o apoio a Flávio. O mineiro vinha sendo cobrado por maior engajamento na pré-campanha, em meio a acusações de que não estaria contente com a escolha do filho “01” para comandar a oposição a Lula (PT).

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“Da nossa parte, não haverá espaço para vaidade, disputa interna ou ressentimentos. O foco é um só: o projeto que Jair Bolsonaro escolheu apoiar e que nós também apoiamos”, garantiu.

