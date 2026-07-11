Assine
overlay
Início Política
UNIÃO NO BOLSONARISMO

Nikolas manda indireta após carta de Bolsonaro

Deputado foi acusado de não se engajar na pré-campanha de Flávio, mas reforçou apoio neste sábado

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
11/07/2026 18:33

compartilhe

SIGA
×
Nikolas Ferreira (PL) usa vídeos nas redes sociais para desmoralizar opositores e ampliar seu alcance político
Nikolas Ferreira é o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais crédito: Nikolas Ferreira/EM/D.A.Press

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comentou a carta enviada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aproveitou para enviar uma indireta sobre a união em torno da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Essa já é a segunda vez que o presidente pede publicamente união, maturidade e que diferenças pessoais sejam deixadas de lado em nome de algo maior. Infelizmente, alguns parecem não conseguir obedecer nem mesmo o líder que dizem seguir”, cutucou o deputado, em post neste sábado (11/7).

Em março, também em uma carta, Bolsonaro se manifestou publicamente pedindo harmonia entre aliados e lamentando ataques a Michelle. A carta divulgada neste sábado vem após a exposição do racha entre a ex-primeira-dama e Flávio.

Leia Mais

Nikolas garante apoio a Flávio

Hoje, Nikolas reforçou o apoio a Flávio. O mineiro vinha sendo cobrado por maior engajamento na pré-campanha, em meio a acusações de que não estaria contente com a escolha do filho “01” para comandar a oposição a Lula (PT).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Da nossa parte, não haverá espaço para vaidade, disputa interna ou ressentimentos. O foco é um só: o projeto que Jair Bolsonaro escolheu apoiar e que nós também apoiamos”, garantiu.

Tópicos relacionados:

bolsonaro eleicoes-2026 flavio-bolsonaro jair-bolsonaro michelle nikolas nikolas-ferreira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay