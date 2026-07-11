Bolsonaro nomeia Flávio seu porta-voz e pede união dos apoiadores

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), fez uma live no YouTube na tarde deste sábado (11/7) para ler uma carta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de 27 anos e três meses em regime domiciliar por tentativa de Golpe de Estado.

No documento, o ex-presidente nomeia o filho como seu “porta-voz” e pede união dos apoiadores do bolsonarismo em meio a uma crise na pré-campanha do filho. Na transmissão ao vivo, Flávio afirmou que visitou o pai hoje, conforme as regras do cumprimento da prisão domiciliar, que permitem visitas de familiares apenas às quartas-feiras e aos sábados, por até duas horas.

Segundo ele, os dois conversaram sobre a vida, a campanha eleitoral e pesquisas internas do partido. O senador disse que, de acordo com esses levantamentos, voltou a liderar a disputa ao Palácio do Planalto e que passa as informações ao pai para deixá-lo “tranquilo”.

Durante a live, o senador leu uma carta escrita de próprio punho por Jair Bolsonaro, na qual o ex-presidente o nomeia como seu “porta-voz” e declara apoio à pré-candidatura do filho à Presidência da República.

No documento, compartilhado pelo presidenciável, Jair Bolsonaro afirma: "O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro".

Ainda no texto, Jair declarou que a candidatura do filho é "a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento". Jair também escreve que Flávio é seu pré-candidato, "no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade".

Ainda na transmissão, o senador demonstrou estar otimista sobre uma possível eleição. “Essa onda azul que passou por toda a América Latina, e só falta o Brasil, chegou a nossa vez”, afirmou.

A divulgação de carta se faz em um momento de tensão na pré-campanha de Flávio ao Palácio do Planalto. Nas últimas semanas, foi levado aos holofotes um embate com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em que ela acusou o enteado de tê-la “humilhado” em uma ligação telefônica; uma tentativa do senador de impedir as tarifas estudadas pelo governo dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, em um contexto que Flávio considera que a aplicação de tarifas reelegeria o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a segunda maior rejeição entre os pré-candidatos.

Apesar do apoio explícito na pré-candidatura, a poucos dias das convenções partidárias, Flávio ainda não definiu quem iria compor sua chapa como pré-candidato a vice-presidente da República.

Leia a carta na íntegra:

“Brasília, 11 de julho de 2026

Carta ao povo brasileiro

Saudoso do contato com o povo, ao qual devo lealdade, escrevo num momento de decisão para o futuro de todos nós. O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. A melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento. Meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz, o qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade.

Um afetuoso abraço a todos na certeza de que juntos tudo faremos pela nossa pátria.

Deus, Pátria, Família e Liberdade.

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Jair Bolsonaro”