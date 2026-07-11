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ELEIÇÕES 2026

Caiado afirma que barco da candidatura de Flávio Bolsonaro "está afundando"

Ex-governador de Goiás sobe o tom e comenta sobre falta de apoio na candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
11/07/2026 12:30

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Ronaldo Caiado
Caiado afirma que barco da candidatura de Flávio Bolsonaro "está afundando" crédito: SERGIO LIMA/AFP

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que “o barco está afundando” sobre a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que também concorrerá ao Planalto.

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Em publicação no X (antigo Twitter), feita na sexta-feira (10/7), Caiado comentou uma notícia do G1 sobre os partidos PP e União Brasil que sinalizam recuo no apoio a candidatura do “filho 01” de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais e afirmou que “o barco está afundando e os aliados já começaram a pular fora!”, com um emoji de uma pessoa remando em um barco.

O barco está afundando e os aliados já começaram a pular fora! https://t.co/yAE6J7dxm6

Integrantes das cúpulas dos partidos afirmaram ao g1 que a federação União Progressista não vai apoiar em uníssono a candidatura de Flávio, mas os diretórios estaduais deverão ter liberdade para apoiar o candidato que considerarem mais conveniente em cada estado. A decisão foi influenciada por desgastes na relação do bolsonarista com os dirigentes da federação nos últimos meses, além da pressão das lideranças pela neutralidade no pleito presidencial.

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Ainda no mesmo dia, Caiado alegou que Flávio e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são “farinha do mesmo saco” ao comentar sobre o tarifaço estudado pelo governo dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Na visão do goiano, enquanto Lula “não faz nada” para se beneficiar com a briga, Flávio “só pensa na própria eleição”. “Os interesses do Brasil não podem ficar em segundo plano”, escreveu na rede social.

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O tarifaço de Donald Trump é visto por Flávio como uma estratégia de beneficiar uma possível reeleição de Lula, enquanto a pré-campanha do petista passou a apresentar as ações dos Estados Unidos como ataques à soberania nacional. À reportagem do Estado de Minas, o Governo Federal afirmou que tem atuado “de forma consistente em defesa dos interesses nacionais”. 

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