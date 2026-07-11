Caiado afirma que barco da candidatura de Flávio Bolsonaro "está afundando"

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que “o barco está afundando” sobre a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que também concorrerá ao Planalto.

Em publicação no X (antigo Twitter), feita na sexta-feira (10/7), Caiado comentou uma notícia do G1 sobre os partidos PP e União Brasil que sinalizam recuo no apoio a candidatura do “filho 01” de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais e afirmou que “o barco está afundando e os aliados já começaram a pular fora!”, com um emoji de uma pessoa remando em um barco.

O barco está afundando e os aliados já começaram a pular fora! https://t.co/yAE6J7dxm6

— Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) July 10, 2026

Integrantes das cúpulas dos partidos afirmaram ao g1 que a federação União Progressista não vai apoiar em uníssono a candidatura de Flávio, mas os diretórios estaduais deverão ter liberdade para apoiar o candidato que considerarem mais conveniente em cada estado. A decisão foi influenciada por desgastes na relação do bolsonarista com os dirigentes da federação nos últimos meses, além da pressão das lideranças pela neutralidade no pleito presidencial.

Ainda no mesmo dia, Caiado alegou que Flávio e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são “farinha do mesmo saco” ao comentar sobre o tarifaço estudado pelo governo dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Na visão do goiano, enquanto Lula “não faz nada” para se beneficiar com a briga, Flávio “só pensa na própria eleição”. “Os interesses do Brasil não podem ficar em segundo plano”, escreveu na rede social.

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O tarifaço de Donald Trump é visto por Flávio como uma estratégia de beneficiar uma possível reeleição de Lula, enquanto a pré-campanha do petista passou a apresentar as ações dos Estados Unidos como ataques à soberania nacional. À reportagem do Estado de Minas, o Governo Federal afirmou que tem atuado “de forma consistente em defesa dos interesses nacionais”.