Em tom de campanha, Flávio Bolsonaro faz promessas populistas no Ceará

A pouco menos de um mês da data limite para as convenções partidárias, o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez promessas em tom populista e de campanha em uma agenda em Fortaleza, no estado do Ceará, nessa sexta-feira (10/7).

Em evento de pré-lançamento do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) ao Senado pelo Ceará, acompanhado do deputado federal André Fernandes (PL-CE), o "filho 01" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prometeu conceder vouchers para que crianças possam frequentar creches privadas quando não houver vagas na rede pública, além de incentivar a criação de creches populares e oferecer microcrédito para pequenos empreendedores.

Para existir caminho da prosperidade para as mulheres, é preciso garantir suporte e liberdade. E nós vamos lutar até que cada uma possa ser dona do seu próprio destino.

Vem com fé que o Brasil tem futuro! pic.twitter.com/2YOPU7DyS7 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 11, 2026

Durante o discurso, Flávio afirmou que o número de mulheres chefes de família "poderia ser muito maior" caso elas tivessem "com quem deixar um filho". Segundo o senador, um eventual governo dele irá "dar voucher para as mulheres poderem deixar os seus filhos nas creches privadas, se não tiver vaga na creche pública".

"Vamos incentivar a criação de creche popular para que as mulheres possam usar esse voucher e deixar os seus filhos dentro da sua própria comunidade, com alguém conhecido de preferência, para poderem trabalhar, para poderem empreender", afirmou.

Além da proposta para as creches, prometeu: "A gente vai dar microcrédito para todas vocês que querem abrir o seu negócio. Abrir uma lojinha, um pequeno comércio, abrir um salão de beleza, a sua lojinha de vender doce, de vender bolo, cabeleireiro. Não importa o que vocês quiserem, vão ter acesso ao microcrédito".

Além do tom populista, o pré-candidato voltou a usar da tática de aproximação com o público jovem e fez a “dancinha do 01” com o deputado André Fernandes. A última vez que usou a tática foi em evento do Partido Liberal (PL) no Rio de Janeiro (RJ), na última sexta-feira (3/7), em meio ao embate com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, envio de pedido ao presidente dos Estados Unidos Donald Trump (Republicanos) que adie a aplicação de tarifas contra os produtos brasileiros até o final das eleições e a segunda maior rejeição entre os pré-candidatos.

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Já durante o mês de março, ele fez sua entrada em participações de pré-candidaturas em Natal (RN) e João Pessoa (PB) com danças de funk, com pulos e giros, além da adoção de um visual mais "amigável" e postura "descontraída", com uso de óculos modelo juliete e uma camisa amarela com a frase "Nordeste é solução" – na contramão de uma alegação usada pela direita de que o Nordeste seria o problema, uma vez que a região tem um histórico de maior apoiar candidaturas de esquerda.