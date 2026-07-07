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Mais um aliado de Flávio Bolsonaro é alvo da Polícia Federal

Apoiado pelo pré-candidato do PL, Márcio Canella entra na mira das investigações de esquema de lavagem de dinheiro por meio de postos de combustíveis

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
07/07/2026 08:36

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Mais um aliado de Flávio Bolsonaro é alvo da Polícia Federal
Mais um aliado de Flávio Bolsonaro é alvo da Polícia Federal crédito: Reprodução/Redes sociais

O nome de Flávio Bolsonaro ao Senado pelo Rio de Janeiro recebeu a visita da Polícia Federal nesta terça-feira, 7.

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Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo e atual presidente estadual do União Brasil, foi alvo de mandados de busca e apreensão na sexta fase da Operação Unha e Carne. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa que usaria postos de combustíveis para lavar dinheiro, com participação de agentes públicos.

Canella é apoiado por Flávio. Em um vídeo recente publicado nas redes sociais, o pré-candidato do PL à Presidência pede “apoio integral e 100%” ao “amigo”.

“É uma pessoa competente, que sabe trabalhar e que vai estar com a gente nessa missão de resgatar o nosso Brasil, nos ajudando aqui no Rio de Janeiro”, afirma.

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Exatamente dois meses atrás, Ciro Nogueira, outro aliado de Flávio, era alvo da PF, no âmbito das investigações do caso Master. Ciro era chamado de “vice dos sonhos” por Flávio.

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