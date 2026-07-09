Assine
overlay
Início PlatôBr

Incertezas, suspense e especulações rondam a campanha de Flávio Bolsonaro

Políticos do Centrão e da direita demonstram insatisfação com o desempenho do filho do ex-presidente e se movimentam nos bastidores em busca de saídas para a crise

Publicidade
Carregando...
Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
09/07/2026 18:04

compartilhe

SIGA
×
Incertezas, suspense e especulações rondam a campanha de Flávio Bolsonaro
Incertezas, suspense e especulações rondam a campanha de Flávio Bolsonaro crédito: Foto: Gabriel Pinheiro /CNI

Nos bastidores, os partidos do Centrão e da direita vivem um clima de suspense diante dos fatos negativos que atingem a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). As relações do senador com Daniel Vorcaro, a crise provocada por Michelle Bolsonaro, o tarifaço dos EUA contra o Brasil, as brigas internas e a falta de reação nas pesquisas criaram um clima de incertezas na campanha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Políticos do PP especulam até sobre a desistência de Flávio da disputa pelo Planalto, mas essa possibilidade foi descartada por um dirigente do PL em conversa com o PlatôBR.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Flávio mantém a rotina de pré-candidato. Nesta sexta-feira, 9, ele deve ir ao Ceará, para participar do lançamento da pré-candidatura de Alcides Fernandes (PL) ao Senado, em um evento que reunirá todos os pré-candidatos cearenses do PL à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay