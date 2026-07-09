Incertezas, suspense e especulações rondam a campanha de Flávio Bolsonaro

Nos bastidores, os partidos do Centrão e da direita vivem um clima de suspense diante dos fatos negativos que atingem a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). As relações do senador com Daniel Vorcaro, a crise provocada por Michelle Bolsonaro, o tarifaço dos EUA contra o Brasil, as brigas internas e a falta de reação nas pesquisas criaram um clima de incertezas na campanha.

Políticos do PP especulam até sobre a desistência de Flávio da disputa pelo Planalto, mas essa possibilidade foi descartada por um dirigente do PL em conversa com o PlatôBR.

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Flávio mantém a rotina de pré-candidato. Nesta sexta-feira, 9, ele deve ir ao Ceará, para participar do lançamento da pré-candidatura de Alcides Fernandes (PL) ao Senado, em um evento que reunirá todos os pré-candidatos cearenses do PL à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa.