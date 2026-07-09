Caiado sobre Flávio Bolsonaro: 'Não defende o Brasil'

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência, voltou a criticar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também na corrida eleitoral, equiparando-o ao presidente Lula (PT) nesta quinta-feira (9/7).

Caiado considera que tanto Lula quanto Flávio estão agindo eleitoralmente na relação com os Estados Unidos, deixando os interesses nacionais de lado. Disse isso em conversa com a imprensa durante evento com empresários no Rio de Janeiro.

"Dois candidatos que não enxergam o Brasil e não defendem o Brasil, defendem um processo eleitoral próprio. O Brasil fica em segundo plano", criticou o goiano. A oposição ao petista não surpreende, mas a menção ao filho de Jair Bolsonaro mostra uma guinada na pré-campanha do ex-governador.

Flávio viajou aos Estados Unidos nesta semana para participar de um debate sobre a possível aplicação de um novo tarifaço de 25% a produtos brasileiros. Lá, disse que o timing da taxação é “o pior possível”, argumentando que pode beneficiar Lula, e "o cenário político vai estar diferente em 90 dias", após as eleições.

Caiado critica Flávio Bolsonaro

“Nós estamos em um Brasil em que um candidato a presidente se preocupa em adiar, simplesmente pelo processo eleitoral. E o outro, que está no governo, simplesmente a provocar o Trump, porque acha que com isso vai resgatar a discussão da soberania”, completou Caiado.

Alinhado politicamente a Flávio, o goiano tem sido mais incisivo em críticas ao parlamentar na tentativa de capturar parte de seu eleitorado e viabilizar uma entrada no segundo turno das eleições de outubro.

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Ontem, Caiado chegou a dizer que “quem votar no Flávio [Bolsonaro] no 1º turno, vai reeleger o Lula”.

