Federação PP-União sinaliza neutralidade e ameaça plano eleitoral de Flávio
Insatisfação de dirigentes com a postura do senador em episódios recentes fortalece movimento para que PP e União Brasil deixem de apoiar sua candidatura ao Planalto nas eleições de 2026
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A federação formada por PP e União Brasil caminha para retirar o apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.
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A avaliação de dirigentes das duas legendas é de que a relação política com o parlamentar se desgastou nas últimas semanas, o que fortaleceu a defesa de uma posição de neutralidade durante a disputa eleitoral. A definição deve ser consolidada antes do início das convenções partidárias, marcado para 20 de julho.
Nos bastidores, o principal foco de insatisfação no PP envolve o presidente nacional da legenda, senador Ciro Nogueira (PP-PI), que teria se sentido abandonado por Flávio Bolsonaro após se tornar alvo de investigações relacionadas ao caso envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Integrantes da sigla afirmam que esperavam uma atuação mais incisiva do senador em defesa do aliado.
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