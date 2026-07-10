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ELEIÇÕES 2026

Michelle é alfinetada em evento com Flávio: "Nosso galego não é de ninguém"

André Fernandes (PL-CE) fez declarações alfinetando a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro

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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
10/07/2026 22:56 - atualizado em 10/07/2026 23:33

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"Bolsonaro é nosso galego, não é de ninguém individual não", afirmou André, arrancando risadas de Flávio Bolsonaro no palco crédito: Reprodução

As divergências que vêm tensionando o bolsonarismo ganharam mais força nesta sexta-feira (10/7), durante ato político do PL no Ceará. Ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, e do deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pré-candidato ao Senado, o deputado federal André Fernandes (PL-CE) fez declarações alfinetando a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

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Em discurso para apoiadores reunidos no bairro Maraponga, em Fortaleza, André voltou a defender a unidade do grupo em torno da candidatura presidencial de Flávio e reafirmou que a decisão sobre a disputa ao Senado no estado está tomada. O parlamentar também recorreu a uma forma carinhosa de Michelle ao se referir ao seu marido ex-presidente Jair Bolsonaro, como “meu galego”. 

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“Bolsonaro é nosso galego, não é de ninguém individual não”, afirmou André, arrancando risadas de Flávio Bolsonaro no palco. 

A fala ocorre em meio ao desgaste entre Michelle Bolsonaro e lideranças do PL cearense. Nas últimas semanas, a ex-primeira-dama criticou a condução das articulações eleitorais no estado, especialmente a aproximação do partido com o ex-ministro Ciro Gomes e a definição da candidatura ao Senado. Michelle defendia que a vaga fosse ocupada pela vereadora Priscila Costa (PL), uma de suas principais aliadas políticas e integrante do PL Mulher.

Do outro lado, André Fernandes liderou as negociações que consolidaram o nome de seu pai, Alcides Fernandes, para a disputa ao Senado. O movimento foi apoiado por Flávio Bolsonaro e pelo diretório estadual do partido.

Ao tratar da sucessão presidencial, André também reforçou a escolha de Flávio como herdeiro político do ex-presidente. “Se o nosso líder Jair Messias Bolsonaro escolheu Flávio Bolsonaro como presidente, o nosso papel é abraçá-lo e colocá-lo na Presidência da República. É o 01”, declarou, desdenhando das especulações nos bastidores de que Michelle possa vir a ser a candidata ao Planalto.

A afirmação reforça a estratégia adotada por aliados de Flávio de apresentar o senador como o principal representante do capital político de Jair Bolsonaro para a disputa de 2026. O discurso também busca demonstrar alinhamento interno em um momento em que a relação entre Michelle e parte do núcleo político do PL enfrenta turbulências.

O tom mais incisivo veio ao abordar a candidatura de Alcides Fernandes ao Senado. Sem citar Michelle nominalmente, André mandou um recado a quem questiona a escolha do pai para a disputa.

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“Meu pai será candidato e quem estiver achando ruim que se exploda”, afirmou.

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