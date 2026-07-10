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DÍVIDA COM A UNIÃO

Ex-esposa de Bolsonaro tem contas bloqueadas pela Justiça Eleitoral

R$ 227 mil de Ana Cristina Siqueira Valle serão bloqueados para quitar uma dívida eleitoral

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
10/07/2026 16:16

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Ana Cristina foi casada com Bolsonaro entre 1997 e 2007
Ana Cristina foi casada com Bolsonaro entre 1997 e 2007 crédito: Reprodução/Facebook

A Justiça Eleitoral determinou o bloqueio dos ativos financeiros no valor de até R$ 227 mil de Ana Cristina Siqueira Valle, ex-esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, por não pagar uma dívida com a União após a identificação de falha na prestação de contas de campanha.

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O processo é referente às eleições de 2022, quando Ana Cristina tentou se eleger deputada distrital pelo Progressistas e gastou R$ 303.488,96 na campanha. Ela teve 1.485 votos e não foi eleita.

Em 2025, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) a condenou a ressarcir quase metade do valor (R$ 134,4 mil), parcela com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) que não teve comprovação de destino.

A ré não pagou a União no prazo estipulado. Então, o desembargador Guilherme Pupe da Nóbrega procedeu com o bloqueio e intimou a ex de Bolsonaro a se manifestar em até 15 dias.

O valor do bloqueio considera o dinheiro a ser ressarcido com correção inflacionária, multa pelo atraso e honorários dos advogados envolvidos.

Caso haja insucesso no bloqueio das contas, a decisão autoriza a consulta sobre veículos e imóveis registrados em nome de Ana Cristina para serem alienados.

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Ana Cristina Valle

Ana Cristina Valle foi a segunda esposa de Jair Bolsonaro — eles foram casados entre 1997 e 2007, ano em que o então deputado federal conheceu a atual esposa, Michelle Bolsonaro.

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A ex-esposa é mãe de Jair Renan Bolsonaro (PL), vereador de Balneário Camboriú (SC) e pré-candidato a deputado federal por Santa Catarina.

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