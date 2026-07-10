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Aliados de Flávio Bolsonaro veem caminho para virar votos contra Lula

Entorno do pré-candidato do PL acredita que a maior exposição do petista durante a campanha pode favorecer a migração de parte do eleitorado de centro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
10/07/2026 10:30

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Aliados de Flávio Bolsonaro veem caminho para virar votos contra Lula
Aliados de Flávio Bolsonaro veem caminho para virar votos contra Lula crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR

Fazendo um compilado das pesquisas que têm em mãos, o entorno de Flávio Bolsonaro calcula que o candidato precisará conquistar cerca de 2 milhões de votos a mais para derrotar Lula em eventual segundo turno.

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A escolha da vice, ainda indefinida, é vista como um fator que poderá ajudar a ampliar esse apoio.

Mas há uma outra torcida: a de que, quando a campanha começar, uma maior exposição de Lula leve parte dos eleitores independentes que hoje apoiam o presidente a mudar de lado.

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Aliados de Flávio apostam em “desgaste da imagem” do candidato à reeleição, que busca o quarto mandato, e preveem que “falas controversas” durante a campanha de Lula possam afastar parte do eleitorado de centro de que o PL precisará para virar o jogo.

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