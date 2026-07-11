Assine
overlay
Início Política
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Hugo Motta sai em defesa de Valdemar: 'Intervenção judicial inaceitável’

Presidente do PL teve R$ 119 milhões em bens bloqueados em meio à acusação de desvio de emendas

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
11/07/2026 15:20 - atualizado em 11/07/2026 15:21

compartilhe

SIGA
×
Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, trabalhar para dar celeridade para a pauta pelo fim da escala 6 x 1
Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados crédito: José Cruz/Agência Brasil

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) publicou uma nota neste sábado (11/7) em que reclama da decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o suposto desvio de emendas parlamentares por Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em nome da presidência da Casa, o paraibano manifestou “inconformismo diante da indevida intervenção judicial no mérito de atividade típica do Parlamento”. A nota não cita diretamente Valdemar ou Flávio Dino.

“A decisão em questão não identifica desvio, abuso ou aplicação irregular de verbas públicas. Limita-se a inferições e a tentar criminalizar a atividade política. Torna-se inaceitável, tendo em vista que a alocação das emendas está em plena conformidade com a moldura normativa vigente e com os compromissos institucionais firmados entre o Executivo e o Legislativo perante a própria Corte Constitucional”, escreveu Motta.

Acusação contra Valdemar

Sem mandato desde 2013, Valdemar é acusado pela Polícia Federal de atuar na destinação de emendas e pode ter sido o beneficiário final dos recursos. Dino, então, determinou o bloqueio de R$ 119 milhões em bens do presidente do PL.

Conforme a PF, servidores da Câmara direcionavam às emendas conforme os interesses pessoais e partidários de Valdemar. Motta disse confiar no trabalho dos funcionários e disse que a atuação “insere-se na normalidade do funcionamento administrativo do mandato e não traduz qualquer irregularidade”.

Leia Mais

Para conferir “ares de legalidade”, o grupo registrava falsamente deputados federais em exercício como “solicitantes” das indicações nos sistemas oficiais, escondendo que as ordens partiam de um não parlamentar. O período da prática delituosa compreende, segundo a hipótese criminal, o intervalo entre junho de 2024 e março de 2026.

No cenário mais conservador dos desvios, pelo menos R$ 104 milhões já foram efetivamente pagos em emendas que teriam sido desviadas.

Nota de Hugo Motta

A Presidência da Câmara dos Deputados manifesta seu inconformismo diante da indevida intervenção judicial no mérito de atividade típica do Parlamento.

A decisão em questão não identifica desvio, abuso ou aplicação irregular de verbas públicas. Limita-se a inferições e a tentar criminalizar a atividade política. Torna-se inaceitável, tendo em vista que a alocação das emendas está em plena conformidade com a moldura normativa vigente e com os compromissos institucionais firmados entre o Executivo e o Legislativo perante a própria Corte Constitucional.

A Presidência da Casa registra, ainda, confiança no trabalho de seus servidores. A autorização conferida pelos parlamentares para que as equipes que os assessoram operacionalizem as indicações segundo orientação da direção partidária insere-se na normalidade do funcionamento administrativo do mandato e não traduz qualquer irregularidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Câmara dos Deputados continuará a conduzir suas atividades com transparência, respeito à ordem jurídica e plena independência do Poder Legislativo.

Tópicos relacionados:

camara-dos-deputados hugo-motta pl stf valdemar-costa-neto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay