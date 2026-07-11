Novo repassa R$ 382 mil do fundo partidário à empresa de Deltan Dallagnol

A empresa Comply Aperfeiçoamento Profissional, que tem como sócios o ex-procurador da Lava Jato e ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR), a esposa e os filhos dele, recebeu R$ 382 mil do Partido Novo em 2025. Os pagamentos foram feitos com recursos do fundo partidário, conforme análise de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A empresa foi aberta em junho de 2021, quando Dallagnol ainda atuava como procurador do Ministério Público Federal (MPF). De acordo com os registros oficiais, o contrato prevê pagamento mensal de R$ 42,5 mil por serviços de propaganda e publicidade.

Em maio de 2023, Dallagnol teve o mandato de deputado federal cassado por unanimidade pelo TSE. A Corte entendeu que ele se enquadrava na Lei da Ficha Limpa após pedir exoneração do MPF enquanto respondia a procedimentos disciplinares.

Depois de deixar a Câmara, Dallagnol passou a atuar no Partido Novo como "embaixador nacional". Inicialmente, ele era remunerado como pessoa física. No ano passado, porém, o partido mudou o modelo de contratação e passou a fazer os pagamentos para a empresa da família. Atualmente, Dallagnol é pré-candidato ao Senado.

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Em nota enviada à Folha de S.Paulo, a assessoria de Dallagnol afirmou que os pagamentos são legais e fazem parte da atuação institucional dele, voltada para a difusão de ideias, formação de novas lideranças e ampliação do número de filiados. Já o Partido Novo informou que Dallagnol atua em campanhas de comunicação e marketing para fortalecer o engajamento da base da legenda.