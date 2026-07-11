Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Patrus conversa com PT sobre disputar governo, mas aguarda contato de Lula

Ex-prefeito de Belo Horizonte virou o principal cotado pelo PT para a eleição em Minas

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
11/07/2026 19:23

compartilhe

SIGA
×
Patrus Ananias e Lula
Patrus Ananias já discutiu candidatura com instâncias estadual e nacional do PT, mas espera falar com Lula crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados e Evaristo Sa / AFP

O deputado federal Patrus Ananias (PT-MG) aguarda um contato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para avaliar a possibilidade de ser candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ao Estado de Minas, a assessoria do parlamentar comentou que ele foi procurado pela direção nacional do PT na quinta-feira (8/7). Conforme apurou a reportagem, o retorno foi positivo, mas Patrus ainda evita se manifestar publicamente sobre entrar na disputa.

Ex-prefeito de Belo Horizonte, ele agora aparece como principal nome cotado pelo PT para a disputa do governo mineiro. Patrus foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2004-2010) no governo Lula e ministro do Desenvolvimento Agrário (2016) no governo Dilma (PT).

Leia Mais

Patrus candidato ao governo?

Depois de conversas com as instâncias estadual e nacional do PT, o deputado entende que o projeto ainda precisa ser debatido com Lula, interessado em enfim construir palanque em Minas Gerais, após a frustração com o senador Rodrigo Pacheco (PSB).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por enquanto, ao menos oficialmente, Patrus segue como pré-candidato à reeleição na Câmara dos Deputados. Neste final de semana, cumpre agendas no Norte de Minas e esteve ao lado da presidente do PT no estado, a deputada estadual Leninha, que lançou a pré-candidatura à reeleição em Montes Claros.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 lula patrus pt

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay