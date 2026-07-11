Patrus conversa com PT sobre disputar governo, mas aguarda contato de Lula

O deputado federal Patrus Ananias (PT-MG) aguarda um contato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para avaliar a possibilidade de ser candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano.

Ao Estado de Minas, a assessoria do parlamentar comentou que ele foi procurado pela direção nacional do PT na quinta-feira (8/7). Conforme apurou a reportagem, o retorno foi positivo, mas Patrus ainda evita se manifestar publicamente sobre entrar na disputa.

Ex-prefeito de Belo Horizonte, ele agora aparece como principal nome cotado pelo PT para a disputa do governo mineiro. Patrus foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2004-2010) no governo Lula e ministro do Desenvolvimento Agrário (2016) no governo Dilma (PT).

Patrus candidato ao governo?

Depois de conversas com as instâncias estadual e nacional do PT, o deputado entende que o projeto ainda precisa ser debatido com Lula, interessado em enfim construir palanque em Minas Gerais, após a frustração com o senador Rodrigo Pacheco (PSB).

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Por enquanto, ao menos oficialmente, Patrus segue como pré-candidato à reeleição na Câmara dos Deputados. Neste final de semana, cumpre agendas no Norte de Minas e esteve ao lado da presidente do PT no estado, a deputada estadual Leninha, que lançou a pré-candidatura à reeleição em Montes Claros.

