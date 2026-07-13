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ELEIÇÕES 2026

Quem são os presidenciáveis mais rejeitados, segundo a Nexus

Levantamento mostra mineiro com maior rejeição entre os nomes testados; ex-governador desistiu da disputa presidencial na última semana

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
13/07/2026 08:51

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Pesquisa mostra vitória de Lula (PT) em cenários de segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL) e Aécio Neves (PSDB)
Os percentuais correspondem aos entrevistados que responderam que "não votariam de jeito nenhum" em cada um dos nomes apresentados pela Nexus crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil - Evaristo Sá/AFP - Jair Amaral/EM/D.A. Press

O deputado federal e ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB), que anunciou na semana passada que não disputará à Presidência da República, lidera o índice de rejeição entre os nomes testados pela pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-feira (13/7). Segundo o levantamento, 61% dos entrevistados afirmaram que não votariam nele "de jeito nenhum".

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Na sequência aparecem o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 50% de rejeição; o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 46%; Cabo Daciolo (Mobiliza), com 44%; o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 36%; o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa (DC), o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e o fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos, com 33% cada. O escritor Augusto Cury registra rejeição de 30%.

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Os percentuais correspondem aos entrevistados que responderam que "não votariam de jeito nenhum" em cada um dos nomes apresentados pela Nexus. A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 12 de julho, com 2.003 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07981/2026.

Potencial de voto

Além da rejeição, a Nexus mediu o potencial eleitoral dos presidenciáveis. Lula reúne o maior percentual de eleitores que afirmam votar "com certeza" nele, com 36%. Outros 16% disseram que poderiam votar no presidente, embora também considerem outro candidato.

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Flávio Bolsonaro aparece com 27% de voto certo e 20% de eleitores que dizem poder escolhê-lo, mas também admitem votar em outro nome. Entre os demais presidenciáveis, Ronaldo Caiado registra 4% de voto certo e 30% de potencial adicional; Romeu Zema, 3% e 29%; Joaquim Barbosa, 3% e 20%; Renan Santos, 3% e 18%; Aécio Neves, 2% e 20%; Cabo Daciolo, 2% e 15%; e Augusto Cury, 1% e 15%.

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