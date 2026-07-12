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Damares deixa equipe de campanha de Flávio Bolsonaro: Atacada pela direita

Senadora foi alvo de ameaças em meio à crise entre o pré-candidato à Presidência e Michelle Bolsonaro

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
12/07/2026 15:12

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Damares iria contribuir com área de direitos humanos do programa
Damares iria contribuir com área de direitos humanos do programa crédito: Carlos Moura/Agência Senado

A senadora e ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF) decidiu deixar a equipe que desenvolve o plano de governo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República.

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A decisão foi confirmada por ela em entrevista ao Metrópoles. O movimento acontece após a exposição do racha entre Flávio e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), de quem Damares é próxima.

Ao site, a senadora relatou ter sido “atacada diretamente pelo time da direita”. Ela já havia denunciado ter sido alvo até de ameaças de morte após a crise de Flávio e Michelle.

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Damares fora da equipe

“Já fiz o que era preciso no primeiro momento. Depois a gente volta a ajudar no governo de transição”, disse Damares.

Ela, que foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro (PL), teria sido convidada para colaborar com a área de direitos humanos no plano de governo de Flávio.

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Damares ainda disse que o senador não a procurou novamente após ela deixar a equipe.

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