Damares deixa equipe de campanha de Flávio Bolsonaro: Atacada pela direita

A senadora e ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF) decidiu deixar a equipe que desenvolve o plano de governo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República.

A decisão foi confirmada por ela em entrevista ao Metrópoles. O movimento acontece após a exposição do racha entre Flávio e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), de quem Damares é próxima.

Ao site, a senadora relatou ter sido “atacada diretamente pelo time da direita”. Ela já havia denunciado ter sido alvo até de ameaças de morte após a crise de Flávio e Michelle.

Damares fora da equipe

“Já fiz o que era preciso no primeiro momento. Depois a gente volta a ajudar no governo de transição”, disse Damares.

Ela, que foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro (PL), teria sido convidada para colaborar com a área de direitos humanos no plano de governo de Flávio.

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Damares ainda disse que o senador não a procurou novamente após ela deixar a equipe.

