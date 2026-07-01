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DISCURSO NO SENADO

'Se não nos defendem, o silêncio é conivência", diz Damares a aliados

Senadora criticou 'homens em pré-campanha' que não se posicionam diante de episódios de violência política contra mulheres

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Correio Braziliense
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Repórter
01/07/2026 18:21 - atualizado em 01/07/2026 19:03

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Senadora Damares Alves
Senadora Damares Alves (Republicanos-DF) discursou na Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado um dia após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciar que deixará o comando do PL Mulher crédito: Carlos Moura/Agência Senado

Por Armando Holanda – A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) disparou, nesta quarta-feira (1/7), contra aliados. Segundo ela, homens já envolvidos na pré-campanha eleitoral não podem permanecer em silêncio diante de episódios de violência política contra mulheres.

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De acordo coma parlamentar, a omissão de quem disputa cargos públicos representa "conivência" com esse tipo de ataque. A declaração foi feita durante reunião da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado, presidida por ela, um dia após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciar que deixará o comando do PL Mulher em meio à crise envolvendo o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Sem citar nominalmente o senador, Damares direcionou o discurso aos políticos que já participam do processo eleitoral e cobrou posicionamento público diante de casos de violência política de gênero.

"Agora é para todos os homens que estão em cima de palanques, em palcos, já fazendo pré-campanha: se vocês não nos defendem, o silêncio de vocês é conivência", afirmou.

 
'Mulher vota muito mal', diz Paulo Figueiredo ao atacar Michelle Bolsonaro

Flávio foi alvo de críticas

Na sequência, a senadora reiterou a cobrança e afirmou que o silêncio de lideranças políticas contribui para a perpetuação desse tipo de violência. Flávio foi alvo de críticas por ter demorado rebater a fala do influenciador Paulo Figueiredo que, na semana passada, disse que as mulheres "votam muito mal".

"Há os homens que estão no processo político eleitoral. Se vocês se silenciam diante do ataque e da violência política contra a mulher, vocês são coniventes com o ataque, vocês são cúmplices dos ataques.

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Venham, colegas. Venham para essa luta. Venham conosco, não deixem apenas mulher defender mulher", disparou ainda.

 

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