Quaest diz 'não' a políticos e partidos: entenda a mudança de atuação

A Quaest não vai realizar pesquisas nem monitoramentos para candidatos e partidos durante a campanha eleitoral deste ano. O anúncio foi feito neste domingo (12/7) pelo CEO da empresa, Felipe Nunes, que atribuiu a decisão à necessidade de concentrar esforços na ampla agenda de levantamentos já contratados para o período eleitoral.

Segundo o comunicado divulgado nas redes sociais, a definição foi tomada após reunião do conselho da empresa. Com isso, a Quaest deixará de prestar serviços diretamente a campanhas políticas e direcionará a estrutura para a realização de mais de 200 pesquisas encomendadas pela Globo e afiliadas, além de estudos contratados por empresas privadas interessadas em acompanhar os desdobramentos da disputa eleitoral.

COMUNICADO



A @quaestpesquisa se reuniu com o seu conselho esta semana e decidiu que não vai fazer nenhuma pesquisa nem monitoramento para candidatos e partidos na campanha deste ano.



Decidimos concentrar esforços na entrega das mais de 200 pesquisas já encomendadas pela Globo… — Felipe Nunes (@profFelipeNunes) July 12, 2026

No texto, Felipe Nunes afirmou que a empresa pretende concentrar sua capacidade operacional em projetos já contratados. Entre eles estão levantamentos eleitorais que serão divulgados por veículos de comunicação e pesquisas destinadas ao setor privado.

A decisão ocorre em um momento de intensa preparação para as eleições de 2026, quando institutos de pesquisa ampliam a produção de levantamentos para medir o humor do eleitorado e acompanhar a evolução da corrida eleitoral. Ao justificar a medida, a direção da empresa destacou a importância de preservar princípios que considera fundamentais para sua atuação. Segundo Felipe Nunes, a opção por não atender campanhas reforça o compromisso da Quaest com a isenção, a igualdade de tratamento entre os atores políticos e a independência na produção de pesquisas. "Esta decisão reforça o compromisso do nosso time com isenção, isonomia e independência", afirmou.

O comunicado também menciona a realização de trackings e pesquisas qualitativas para empresas privadas. Trackings são levantamentos realizados de forma contínua para acompanhar mudanças de opinião ao longo do tempo. Já as pesquisas qualitativas buscam compreender percepções, comportamentos e motivações dos entrevistados por meio de análises mais aprofundadas.

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A Quaest Pesquisas divulgará na próxima quarta-feira (15/7) um novo levantamento sobre a corrida presidencial de 2026. Registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-07181/2026, a pesquisa foi contratada pelo Banco Genial. Serão ouvidos 2.004 eleitores em todo o país entre sexta-feira (10/7) e amanhã (13/7).