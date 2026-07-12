Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

'Sentimento de frustração': Republicanos indica não apoiar Flávio Bolsonaro

Presidente do partido negou acordo com o presidenciável e disse que vai consultar as bases antes de uma decisão final

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
12/07/2026 19:39

compartilhe

SIGA
×
Flávio se enrolou ainda mais ao defender, na prática, que a entrada em vigor das novas tarifas fosse adiada até depois das eleições brasileiras
Flávio Bolsonaro (PL) tornou-se o principal nome da oposição no primeiro turno das eleições de 2026 crédito: Evaristo Sa/AFP

Uma nota divulgada pelo Republicanos mostrou que o partido está inclinado a se declarar neutro nas eleições presidenciais após “sentimento de frustração” com a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com nomes importantes, como o senador Cleitinho (MG), pré-candidato ao governo de Minas Gerais, e o governador Tarcísio de Freitas, pré-candidato à reeleição em São Paulo, a legenda pode ser uma baixa nos planos da campanha bolsonarista.

“Pelas sondagens iniciais, o presidente Marcos Pereira detectou, preliminarmente, um sentimento de frustração à pré-candidatura de Flávio e uma indicação de preferência pela neutralidade nestas eleições”, diz a nota, com base em discussão com parte da bancada paulista do partido após pesquisa encomendada.

Leia Mais

Republicanos nega acordo

O posicionamento veio após o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, publicar que o Republicanos selou o apoio a Flávio com acordo de que o presidente do partido, o deputado federal Marcos Pereira (SP), será indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A legenda nega tanto o apoio como o acordo e diz que o último encontro entre Marcos Pereira e Flávio se deu há mais de um mês. Ainda afirma que seguirá consultando suas bases até uma decisão final.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar da indicação de negativa a Flávio, o Republicanos deixa claro que “o apoio a Lula está completamente descartado”.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 flavio-bolsonaro republicanos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay