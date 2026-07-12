'Sentimento de frustração': Republicanos indica não apoiar Flávio Bolsonaro
Presidente do partido negou acordo com o presidenciável e disse que vai consultar as bases antes de uma decisão final
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Uma nota divulgada pelo Republicanos mostrou que o partido está inclinado a se declarar neutro nas eleições presidenciais após “sentimento de frustração” com a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.
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Com nomes importantes, como o senador Cleitinho (MG), pré-candidato ao governo de Minas Gerais, e o governador Tarcísio de Freitas, pré-candidato à reeleição em São Paulo, a legenda pode ser uma baixa nos planos da campanha bolsonarista.
“Pelas sondagens iniciais, o presidente Marcos Pereira detectou, preliminarmente, um sentimento de frustração à pré-candidatura de Flávio e uma indicação de preferência pela neutralidade nestas eleições”, diz a nota, com base em discussão com parte da bancada paulista do partido após pesquisa encomendada.
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Republicanos nega acordo
O posicionamento veio após o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, publicar que o Republicanos selou o apoio a Flávio com acordo de que o presidente do partido, o deputado federal Marcos Pereira (SP), será indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF).
A legenda nega tanto o apoio como o acordo e diz que o último encontro entre Marcos Pereira e Flávio se deu há mais de um mês. Ainda afirma que seguirá consultando suas bases até uma decisão final.
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Apesar da indicação de negativa a Flávio, o Republicanos deixa claro que “o apoio a Lula está completamente descartado”.