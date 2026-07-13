Lula e Flávio Bolsonaro empatam no 2º turno, aponta Nexus

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparecem tecnicamente empatados em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-feira (13/7). Lula tem 47% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 44%.

Como a diferença de três pontos percentuais está dentro da margem de erro, de dois pontos para mais ou para menos, os dois aparecem em situação de empate técnico. Brancos e nulos somam 8%, e 1% não soube ou não respondeu.

No primeiro turno, o levantamento coloca Lula na liderança, com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 34%. Na sequência aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 5%; Renan Santos (Missão), com 4%; Romeu Zema (Novo), com 4%; Joaquim Barbosa (DC), com 2%; Augusto Cury (Avante), com 2%; Aécio Neves (PSDB), com 1%; e Cabo Daciolo (Mobiliza), que não pontua. Brancos, nulos e nenhum candidato somam 6%, enquanto 3% não responderam.

O levantamento também mostra que 70% dos eleitores que declararam voto em algum candidato afirmam que a decisão já está tomada e não deve mudar até a eleição. Outros 29% dizem que ainda podem mudar de escolha, enquanto 1% não respondeu.

Foram ouvidos 2.003 eleitores entre os dias 10 e 12 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa BTG Pactual/Nexus está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07981/2026.

Segundo turno

Além do cenário contra Flávio Bolsonaro, a pesquisa simulou outros confrontos de segundo turno envolvendo Lula. Contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, o presidente venceria por 47% a 40%, enquanto 11% votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois candidatos, e 2% não responderam.

Em uma disputa contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, Lula aparece com 47%, ante 38% do adversário. Brancos, nulos e nenhum somam 13%, e 2% não responderam.

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Já em um eventual segundo turno contra Renan Santos, fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), Lula registra 49% das intenções de voto, contra 35% do adversário. Outros 14% escolheriam branco, nulo ou nenhum dos candidatos, e 2% não responderam.

