Gabriel Azevedo lança plano com proposta de governos regionais

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O pré-candidato ao governo de Minas Gerais Gabriel Azevedo (MDB) apresentou, nesta quarta-feira (15/7), as diretrizes do seu plano de governo, estruturado em cinco eixos principais e marcado pela proposta de descentralização da administração estadual.

O emedebista afirmou que a principal medida prevê a criação de dez governos regionais, sem aumento da estrutura administrativa ou do número de servidores. Segundo ele, a proposta busca aproximar o Executivo das diferentes realidades do estado.

De acordo com Gabriel, cada unidade contará com uma equipe de quatro integrantes, responsável por manter interlocução com prefeitos, acompanhar a execução de políticas públicas e monitorar prazos e entregas. A justificativa é que Minas Gerais reúne regiões com características e desafios distintos, o que exigiria uma gestão mais próxima das demandas locais.

Durante a apresentação, o economista e professor Marcos Lisboa, que colaborou na elaboração do plano, declarou que o modelo busca fortalecer a coordenação entre Estado e municípios e permitir que as prioridades sejam definidas de acordo com as necessidades de cada região.

Agência independente

Outro eixo do plano é a criação de uma agência independente para monitorar e avaliar políticas públicas. A proposta prevê que o órgão tenha mandato próprio e não seja subordinado ao governo estadual. Segundo Gabriel, a agência reuniria técnicos responsáveis por produzir relatórios periódicos sobre os resultados das ações do Executivo, identificando o que funcionou e o que precisa ser revisto.

Ao defender a medida, o pré-candidato criticou a falta de transparência na administração estadual. Ele afirmou que há dificuldades para acessar informações sobre subsídios, cargos comissionados e efetividade de programas públicos. "Não adianta dizer quantas pessoas participaram de uma ação. É preciso entender qual foi o resultado dessa política pública", destacou.

Ferrovias e infraestrutura

Outro pilar presente é a infraestrutura. Gabriel defende a elaboração de um plano ferroviário de longo prazo e disse que pretende discutir com a população quais projetos devem ser priorizados. Segundo ele, obras ferroviárias exigem planejamento que ultrapassariam um único mandato e precisam ser assumidas como políticas permanentes de estado.

O documento também destaca a preservação da malha rodoviária e aponta a necessidade de maior coordenação para utilização de recursos federais destinados à infraestrutura.

Saúde e educação

Na área da saúde, a principal proposta é ampliar a transparência das filas do Sistema Único de Saúde (SUS). Gabriel ressaltou que os pacientes devem ter acesso às informações sobre posição na fila e previsão de realização de consultas e cirurgias. O pré-candidato criticou a falta de informações aos usuários e enfatizou que a medida pode reduzir desperdícios e melhorar a gestão do sistema.

Na educação, o plano estabelece como prioridade a aprendizagem dos estudantes e a valorização da rede escolar e dos professores, com acompanhamento dos indicadores de desempenho.

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Segurança e turismo

O documento também inclui propostas para enfrentamento do crime organizado e dos crimes eletrônicos, além da ampliação do uso de dados na formulação de políticas públicas para a segurança. Durante a apresentação, Gabriel também anunciou a participação do ex-vice-governador Paulo Brant na construção das propostas para a segurança pública e destacou sua experiência na interlocução com as forças policiais durante a gestão estadual anterior. Na área econômica, o plano prevê ações voltadas ao fortalecimento do turismo cultural em Minas Gerais.

