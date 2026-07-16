Flávio atribui foto com Sicário a manipulação por IA

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, afirmou nesta quinta-feira (16/7) que a foto em que aparece ao lado de Luiz Phillip Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário, foi manipulada por inteligência artificial. A declaração foi feita durante uma live transmitida nas redes sociais.

Na transmissão, Flávio comentou a imagem ao lado da ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques, coordenadora econômica de sua pré-campanha. O senador afirmou que a suposta montagem apresentaria um erro visível, ao mencionar o dedo mínimo da pessoa que aparece na foto.

“Manipularam uma foto recentemente em que eu aparecia sem camisa, de óculos escuros, ao lado de um cara que tinha um dedo mindinho de 20 centímetros”, disse Flávio. Em seguida, acrescentou que os responsáveis pela edição teriam “esquecido de cortar o dedo do cara”. O senador também fez uma ironia envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A nova versão apresentada por Flávio contrasta com a primeira manifestação sobre o caso. Quando a imagem veio a público, o senador declarou que não sabia se a fotografia era verdadeira e afirmou que costuma tirar fotos com muitas pessoas durante compromissos públicos.

Na ocasião, ele disse que, caso a foto fosse autêntica, poderia se tratar de mais um registro feito com apoiadores ou pessoas que pedem imagens ao encontrá-lo. Flávio não havia descartado a autenticidade da selfie e apenas mencionou a possibilidade de manipulação.

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A imagem foi divulgada pelo portal ICL na quarta-feira (15/7), que informou que a selfie teria sido feita em 2022, em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Mourão, conhecido como Sicário, foi citado em investigações relacionadas ao Banco Master e apontado como responsável por ações de intimidação, vigilância e coação. Ele foi preso em março de 2026 durante a terceira fase da Operação Compliance Zero e morreu após tentar suicídio em uma cela da Polícia Federal.