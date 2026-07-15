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Caso Master

Flávio fala sobre foto com Sicário: "Não tem como saber quem é"

Sicário foi apontado pela Polícia Federal como o braço operacional de confiança do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master

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Correio Braziliense
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Repórter
15/07/2026 17:05 - atualizado em 15/07/2026 17:06

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Foto divulgada nesta quarta-feira (15/7) mostra Flávio Bolsonaro e o Sicário de Daniel Vorcaro
Foto divulgada nesta quarta-feira (15/7) mostra Flávio Bolsonaro e o Sicário de Daniel Vorcaro crédito: Reprodução - ICL Notícias

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) comentou sobre a foto em aparece ao lado de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido pela alcunha de Sicário. Segundo Flávio, o registro é apenas uma das fotos em que ele tira com pessoas que o encontra.

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"Não sei se é verdade. Se for verdade, certamente é mais uma das várias que eu tiro todos os dias porque, graças a Deus, sou bem recebido por onde passo, tiro foto com todo mundo que me pede. Não tem como eu saber quem é a pessoa que está tirando foto comigo", disse.

"Mais uma narrativa para gente derrubar. Foto eu faço com qualquer pessoa que pedir, só não faço com o Lula", acrescentou o senador.

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Sicário foi apontado pela Polícia Federal como o braço operacional de confiança do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, responsável por coordenar ameaças e ações violentas contra desafetos de seu grupo.

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