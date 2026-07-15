Flávio aparece em foto ao lado de Sicário, diz site

O portal ICL Notícias divulgou, nesta quarta-feira (15/7), uma imagem em que o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aparece ao lado de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido pela alcunha de Sicário. O homem era apontado pela Polícia Federal como o braço operacional de confiança do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, responsável por coordenar ameaças e ações violentas contra desafetos de seu grupo.

A fotografia, segundo o portal, foi tirada em 2022, dentro das dependências de um hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro. O ICL Notícias informa que, em uma parceria estratégica com o Centro Latino-americano de Investigación Periodística (CLIP), submeteu a foto a cinco diferentes ferramentas tecnológicas de detecção de imagem: Gemini, Hive Moderation, Sight Engine, Was It AI e Image Whisperer. O resultado técnico foi unânime entre todos os softwares utilizados: nenhuma das plataformas encontrou qualquer indício ou marca d’água que sugerisse que o conteúdo tivesse sido gerado por algum sistema de inteligência artificial generativa.

Complementando a verificação, uma análise detalhada realizada com a ferramenta especializada InVID também descartou a possibilidade de que a imagem tenha sido manipulada ou tratada como uma montagem. Peritos observaram que as sombras projetadas nas mãos e os reflexos presentes nas lentes dos óculos escuros de ambos os homens são plenamente consistentes. Isso indica que, no momento do clique, ambos estavam sob as mesmas fontes de luz, com uma iluminação principal vindo do lado esquerdo e uma luz secundária vindo da direita. Além disso, o braço de Sicário reflete-se no tronco de Flávio Bolsonaro, um detalhe técnico que reforça a autenticidade do registro.

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Quem era o Sicário

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, que se matou na cadeia após ser preso em março, era um integrante notório da milícia ligada a Daniel Vorcaro. A Polícia Federal o descrevia como um dos operadores centrais de um grupo conhecido como “A Turma”, encarregado do monitoramento, coleta de informações e intimidação de pessoas consideradas adversárias do ex-banqueiro.