Assine
overlay
Início Política
SOBRETAXA

Governo brasileiro é informado sobre aplicação do tarifaço dos EUA

Planalto vê margem para negociação apesar da confirmação das novas tarifas. Segundo fonte, a lista de exceções deve ser ampliada

Publicidade
Carregando...
AH
Armando Holanda - Correio Braziliense
AH
Armando Holanda - Correio Braziliense
Repórter
15/07/2026 16:36

compartilhe

SIGA
×
Lula e Mauro Vieira
Lula e Mauro Vieira crédito: Marcelo Carmargo/Agência Brasil

A gestão norte-americana teria informado ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que vai aplicar as novas tarifas de 25% nesta quarta-feira (15/7). Segundo repassado por uma fonte palaciana ao Correio, embora a medida entre em vigor, a lista de exceções será ampliada. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um integrante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) sinalizou que a tendência é que, caso o tarifaço seja confirmado, seu alcance seja reduzido e não atinja setores ligados à construção. Os Estados Unidos utilizaram argumentos relacionados à Seção 301 da legislação comercial norte-americana para embasar as novas taxações. A expectativa é que os detalhes da decisão sejam divulgados em breve.

Leia Mais

Nos bastidores do Palácio do Planalto, a avaliação é de que Washington utilizou informações antigas para fundamentar a investigação comercial contra o Brasil, em uma estratégia para fortalecer sua posição nas negociações bilaterais. Integrantes do governo afirmam que o relatório reúne, em grande parte, reclamações históricas de setores empresariais dos Estados Unidos, sem apresentar fatos novos que justificassem a ampliação das barreiras comerciais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A leitura dentro do governo é que a decisão tem caráter predominantemente político e está alinhada à estratégia protecionista adotada pela gestão de Donald Trump. Apesar disso, a orientação no Palácio do Planalto segue sendo priorizar a via diplomática e manter abertas as negociações para ampliar o número de produtos isentos das tarifas e reduzir os impactos sobre as exportações brasileiras. Segundo interlocutores ouvidos pela reportagem, a ampliação da lista de exceções é vista como um indicativo de que ainda há espaço para negociações entre os dois países.

Tópicos relacionados:

donald-trump estados-unidos eua lula tarifaco tarifas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay