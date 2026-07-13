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A mistura do tarifaço com as eleições no Brasil perto da aplicação da medida dos EUA

Prevista para entrar em vigor na quarta-feira, 15, a sobretaxa anunciada pelo governo Trump interfere nas campanhas presidenciais e o governo trabalha com pelo menos dois cenários

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
13/07/2026 00:27

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A mistura do tarifaço com as eleições no Brasil perto da aplicação da medida dos EUA
A mistura do tarifaço com as eleições no Brasil perto da aplicação da medida dos EUA crédito: Foto: The White House/Daniel Torok

A semana é decisiva para as negociações entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos sobre o novo tarifaço às exportações brasileiras, previsto para entrar em vigor na próxima quarta-feira, 15. O governo brasileiro tem baixas expectativas de demover os Estados Unidos de aplicar a sobretaxa de 25%, por entender que as motivações apresentadas são de caráter puramente ideológico.

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Na visão do presidente Lula, as sobretaxas representam uma clara tentativa de interferência nas eleições deste ano, em favor do seu principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A ordem do petista é que o Brasil não saia da mesa de negociação até o último momento. 

Pessoas próximas de Lula trabalham com dois cenários. O mais provável é a confirmação do segundo tarifaço. Nesse caso, a ideia é tentar ampliar ao máximo a lista de isenções, contemplando o maior número possível de setores para que as medidas interfiram com menor intensidade no comércio entre os dois países. O problema é que essa negociação ainda não começou.

Não houve por parte dos americanos sinais de quais produtos serão afetados. Negociadores brasileiros, até o momento, fazem o trabalho de refutar os argumentos apresentados pelo EUA, como críticas à gestão ambiental, ao Pix e à forma com que o Brasil trata o trabalho forçado. 

Diante da visão de que o objetivo das medidas tem como motivação as eleições de outubro, um cenário de recuo dos Estados Unidos neste momento não é descartado. Flávio fez esse pedido aos americanos e, se o intuito é interferir, essa possibilidade também é considerada.

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Até o momento, o governo trabalha com a ideia que é preciso afastar-se do caráter ideológico, embora isso seja considerado uma tarefa quase impossível diante das justificativas apresentadas pelos Estados Unidos.

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