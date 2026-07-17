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'NÃO ENTENDE BULHUFAS'

Valdemar ataca Paulo Figueiredo: 'Parece que trabalha para o PT'

Neto do ditador João Figueiredo, blogueiro vive nos EUA e faz sucesso entre bolsonaristas nas redes sociais

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
17/07/2026 19:32

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Valdemar e Paulo Figueiredo
Valdemar defendeu Eduardo Bolsonaro, mas criticou a atuação de Paulo Figueiredo crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press e Reprodução/YouTube

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disparou críticas contra o blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, chegando a afirmar que ele “não entende bulhufas de nada” e “parece que está trabalhando para o PT”.

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Em entrevista à "Veja", Valdemar foi perguntado sobre a atuação de bolsonaristas nos Estados Unidos. Figueiredo e o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL) vivem no país e têm feito lobby junto ao governo Donald Trump para pressionar o Brasil, principalmente por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para livrá-lo de ser preso pela tentativa de golpe de Estado em 2023.

O presidente do PL respondeu que Eduardo ajuda os planos do partido, porque “tem voto em São Paulo que nem água”, mas criticou o influenciador.

Valdemar ataca Paulo Figueiredo

“O problema é o Paulo Figueiredo, que não entende bulhufas de nada. Só dá palpite errado, atrapalha. Parece que está trabalhando para o PT”, disse. Ainda ironizou: “Eu não sei se ele não fez um contrato com o PT por baixo do pano.”

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Valdemar desaprovou os posicionamentos de Figueiredo sobre o voto feminino: “O camarada ataca as mulheres. Parece incrível. É o único do planeta que faz isso.”

Em meio à crise entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o blogueiro disse que mulheres votam mal.

"Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso o que estou dizendo... Podem arrancar os pentelhos das calcinhas, fazer o que quiser”, afirmou o influenciador bolsonarista.

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Paulo Figueiredo é neto de João Figueiredo, último ditador do regime militar brasileiro. Ele comanda um canal no YouTube chamado “Paulo Figueiredo show” e é sucesso entre bolsonaristas nas redes sociais.

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