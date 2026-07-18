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Alexandre de Moraes nega pedido de visita de Milei a Bolsonaro

Presidente argentino pretende vir ao Brasil para evento do PL no próximo sábado (25/7)

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MARIANA BRASIL
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Repórter
18/07/2026 11:34

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A ultradireita consolidada na América Latina: o cenário para além de Milei em 2026
Javier Milei, presidente da Argentina, é o símbolo mais visível da ultradireita na América Latina, conforme abordado na reportagem crédito: Luis ROBAYO / AFP

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido da defesa de Jair Bolsonaro (PL) para que o ex-presidente recebesse visita do presidente da Argentina, Javier Milei. O líder pretende vir ao Brasil para evento do PL no próximo sábado (25/7).

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A decisão vem na esteira de negativas anteriores do ministro, que na véspera, manteve a proibição de visitas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao pai por 90 dias e ampliou restrições, vetando contatos políticos até as eleições de outubro e a divulgação de novos manifestos.

"Salvo as visitas permanentes médicas, fisioterapêuticas e dos advogados, as demais visitas estão suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias", afirmou.

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A prisão domiciliar do ex-presidente está mantida. Na decisão de sexta-feira (17/7), Moraes suspendeu o direito de visita de familiares por 30 dias. Segundo o ministro, apenas advogados, médicos e fisioterapeutas podem ir à casa do ex-presidente. Anteriormente, ele tinha autorização para receber outros filhos além de Flávio, como Carlos e Jair Renan.

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Na casa onde está em Brasília, ele mora com a mulher, Michelle, uma filha e uma enteada, que não estão sujeitas a essas restrições.

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